Mateu Alemany 'pasa' del Barça

En época de elecciones es habitual que los precandidatos o candidatos saquen a relucir los nombres de grandes figuras del fútbol actual como reclamo para atraer más votos de cara a las urnas. En la actual campaña para presidir el FC Barcelona no es diferente. En las últimas semanas han empezado a circular nombres de primer nivel como Erling Haaland, Harry Kane o Julián Álvarez, utilizados como posibles fichajes estrella con los que ilusionar al socio y reforzar los proyectos deportivos en plena carrera electoral.

De hecho, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, criticó este miércoles la postura de algunos precandidatos que han puesto sobre la mesa posibles fichajes en plena carrera electoral. El dirigente azulgrana consideró que ese tipo de anuncios carecen de rigor y responden únicamente a una estrategia para ganar apoyos.

"Hablar de fichajes es una proclama electoralista sin contenido, es un brindis al sol. Estamos en medio de la temporada y si hicimos las elecciones ahora es para que la dirección deportiva haga los ajustes para verano. Estas historias solo tienen intencionalidad electoral para captar algún voto, pero no es serio", señaló durante su intervención en el programa Cafè d'Idees, emitido por 2Cat.

"No hemos hablado con nadie, ni precandidatos ni candidatos del Barça"

En ese sentido, el director deportivo del Atlético de Madrid, Mateu Alemany, zanjó los rumores sobre posibles movimientos en el mercado antes del duelo de la Champions League frente al Club Brugge KV en el estadio Metropolitano. El dirigente rojiblanco aseguró que el club no tiene constancia de una eventual salida de Antoine Griezmann al Orlando City de la MLS ni de un supuesto acuerdo de Julián Álvarez "con ningún precandidato ni candidato a la presidencia del Barcelona".

"Lo que hoy toca es estar aquí para pasar a octavos de la 'Champions'. Interés por muchos jugadores existe, pero tenemos que convivir con ello", declaró a Movistar en los instantes previos al encuentro.

Alemany fue tajante al referirse al delantero francés: "No tengo que garantizar nada, Griezmann es jugador del Atlético de Madrid y tiene dos años y medio de contrato. No tenemos conocimiento de nada de esto. Griezmann es un jugador importante para el club", añadió.

Preguntado específicamente por Julián Álvarez y los rumores procedentes de Barcelona, insistió: "Julián es jugador del Atlético. El Atlético tiene muy buenos jugadores y muchos clubes interesados en ellos, pero no hemos hablado con nadie, ni precandidatos ni candidatos, ni del Barcelona, ni con nadie".