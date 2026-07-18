Mateu Alemany necesita vender

El Atlético de Madrid está realizando, por tercer verano consecutivo, un mercado de fichajes de máximos. Incorporaciones quirúrgicas que deben potenciar una plantilla que, ya de por sí, está obligada a pelear por todos los títulos posibles. Hasta la fecha, Mateu Alemany, que asumió la dirección de fútbol de club el pasado otoño, ha hecho los deberes, firmando tres jugadores llamados a tener un rol importante esta temporada: Hjulmand, Grimaldo y Kang-in Lee.

El balear, como decíamos, se ha puesto las pilas y está ofreciendo un mayor abanico de posibilidades a Diego Pablo Simeone, con futbolistas polivalentes capaces de desenvolverse en diversas posiciones. Alemany, sin embargo, ha agotado el presupuesto destinado a fichajes. El Atleti ha gastado 90 millones de euros -40 por Hjulmand, 35 por Kang-in y 15 por Grimaldo- y necesitará ingresar si pretende seguir este ritmo de llegadas.

Apollo no aportará más

Como decíamos, el Atlético está compitiendo en gasto con sus principales adversarios en LaLiga, aunque los resultados no se han plasmado en trofeos. En la 24-25, los colchoneros invirtieron 188 millones en fichajes, mientras que la pasada temporada el coste de las incoporaciones se elevó hasta los 230 'kilos'.

Julián Álvarez celebra su golazo contra Suiza / CHRISTOPHER NEUNDORF

Apollo Global Management, fondo de inversión que ostenta el mayor paquete de acciones del club rojiblanco, no quiere estirar más el brazo que la manga y cerrará el grifo económico, siempre y cuando no se produzcan ventas. Algunos son los nombres con los que el Atlético podría hacer caja, pero todas las miradas apuntan al mismo: Julián Álvarez.

El argentino manifestó durante el transcurso de la primera fase del Mundial su intención de salir del equipo este mismo verano. El Atlético tiene sobre la mesa una oferta del Barcelona -rechazada- y el Arsenal también está pujando fuerte por convencerle. En el Metropolitano, sin embargo, están enconados y no escucharán proposiciones que superen los 150 millones, cifra en la que han tasado a la 'Araña'.

"Julián Álvarez jugará la próxima temporada en el Atlético", ha repetido por activa y por pasiva Enrique Cerezo. Y la apuesta fue ha ido a más con Miguel Ángel Gil Marín. El CEO colchonero respondió a Joan Laporta con una frase lapidaria: "Nuestra respuesta es infinita. No venderemos a Julián ni por 100 ni por 150 millones". Lo cierto es que el traspaso del internacional albiceleste supondría un espaldarazo importantísimo en el apartado financiero, que permitiría al club afrontar lo que resta de mercado con solvencia suficiente.

Enrique Cerezo y Joan Laporta, en el palco del Metropolitano / EFE

Si finalmente Julián sigue en el Metropolitano, como todo parece indicar, el director de fútbol tiene otros ases en la manga con los que sacar tajada. Thiago Almada sería uno de ellos, con pretendientes en Argentina y Brasil. Tampoco se descarta poner a Sørloth en el mercado. El noruego ha sido tentado por la Juventus, pero sus altas pretensiones han frenado una salida que parecía cantada. Mateu Alemany ha pisado el acelerador en las incorporaciones, ahora deberá hacer lo mismo con los traspasos.