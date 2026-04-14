CHAMPIONS LEAGUE
Mateu Alemany: "Nos merecemos estar en semifinales"
El Atlético de Madrid eliminó al Barcelona en cuartos de final de la Champions League pese a caer en el Metropolitano (1-2) y se medirá al Arsenal o al Sporting de Portugal en semifinales
El Atlético de Madrid acompaña al PSG en las semifinales de la Champions League. El cuadro colchonero dejó atrás al Barcelona, que se quedó a un gol de forzar la prórroga. De nuevo, los hombres de Hansi Flick tuvieron que jugar con uno menos, esta vez por la roja directa a Eric Garcia en el minuto 79.
El equipo dirigido por Simeone se medirá al Arsenal o al Sporting de Portugal; el de Luis Enrique, al Bayern Múnich o al Real Madrid. Mañana saldremos de dudas. Por ahora, el que mostró su felicidad fue Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid, quien atendió a los medios de comunicación tras superar la eliminatoria.
"Los atléticos nos han llevado en volandas y nos han hecho resistir los ataques del Barcelona. Nuestro entrenador también. Hay que agradecerles a todos por este ejercicio de sufrimiento", valoró sobre la importancia del Metropolitano. "Con el 0-2 no nos hemos ido abajo. En el cómputo general nos merecemos estar en semifinales", añadía sobre el análisis global de los cuartos de final.
Sobre los futbolistas más destacados, Alemany no dudó en elogiar el trabajo coral: "No me gustaría destacar a ningún jugador. Todos han estado genial. Es mérito de todo el mundo. Nos lo han puesto muy difícil. Hay que destacar también el nivel del Barcelona", comentó.
El director deportivo balear también habló de Lenglet: "Ha sufrido con la acción inicial, que nos cuesta el 0-1, pero después hace una acción defensiva espectacular a Gavi", espetó.
Finalmente, deseó "la mejor de las suertes en LaLiga" al Barça porque "tenemos buenas relaciones a todos los niveles. Conozco a todos los jugadores, pasé unos grandes años en Barcelona", y a pensar en la final de Copa: "La vamos a preparar al máximo. Estamos concentrados y respetamos a la Real Sociedad", concluyó.
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