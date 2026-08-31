¡Mateu Alemany le da a un '9' a Simeone!

Jonathan David se convertirá en las próximas horas en nuevo jugador del Atlético. El delantero canadiense llegará al Metropolitano procedente de la Juventus en calidad de cedido y con una opción de compra que, según Fabrizio Romano, será de 25 millones de euros. Una operación que responde a una petición expresa de Diego Pablo Simeone: quería un '9' independientemente de lo que sucediera con Julián Álvarez.

El movimiento cambia por completo el escenario de la delantera rojiblanca. David llegará para sumar competencia, gol, movilidad y más alternativas al ataque del Cholo, que ha ido reestructurando el equipo con un Ademola Lookman que rinde mejor en la banda.

Jonathan David no estuvo acertado ante Bosnia / X

Pero su llegada puede abrirle definitivamente la puerta a un Alexander Sørloth que demanda más importancia en el equipo. El noruego tiene mercado en Italia y en otras ligas europeas y el jugador, que siempre responde a nivel de cifras, podría acabar saliendo del club el último día de mercado.

En lo que concierne a Jonathan David, desembarcará en LaLiga después de no terminar de encontrar su sitio en Turín, donde tiene contrato hasta 2030, pero ve en el Metropolitano la oportunidad perfecta de recuperar el nivel que mostró en el Lille, donde se convirtió en uno de los delanteros más cotizados del fútbol europeo, sin renunciar a pelear por todo.

Jonathan David marcó uno de los goles ante el Cremonese / EFE

La dirección deportiva rojiblanca, con Mateu Alemany al frente, cierra de esta manera una operación clave para el equipo, siendo David la opción elegida finalmente de una lista larga y en la que, con el paso de los días, se fueron cayendo jugadores. Sonaron nombres como Nicolas Jackson, Luca Tresoldi o Matías Fernández-Pardo, además de otros perfiles que ya quedan más atrás.

Su cesión permite al Atlético incorporar talento sin afrontar ahora un gran desembolso y deja abierta la posibilidad de quedarse con el jugador por 25 millones si cumple con las expectativas. La operación, además, gana todavía más sentido ante la incertidumbre que rodea a Julián Álvarez, pretendido por clubes importantes en este tramo final del mercado.

Ahora todas las miradas están puestas en Sørloth y en el argentino. ¿Qué delanteros acabará teniendo Simeone?