Mateu Alemany se la puede jugar al Barça con el Cuti Romero

Hace un año, el Cuti Romero fue el gran anhelo de Diego Pablo Simeone para apuntalar el eje de la defensa. Venía el Tottenham de conquistar la Europa League y de coquetear con el descenso (como esta temporada) no contemplaba desprenderse de su capitán. La entidad rojiblanca llegó a intentar abrir las negociaciones en más de una ocasión, pero la respuesta del club londinense fue un rotundo no.

Aunque posteriormente renovó su contrato hasta 2029, la relación entre el central argentino y el Tottenham se ha ido deteriorando. En el club no sentaron bien algunos de sus gestos en el tramo final del curso. Romero sufrió una lesión de rodilla cuando el equipo se jugaba la vida, pero logró recuperarse a tiempo para disputar el Mundial. Ahora, además, el internacional argentino tampoco tiene intención de seguir vistiendo la camiseta de los 'spurs'.

Por si fuera poco, el conjunto que dirige Roberto De Zerbi incorporó nada menos que a dos centrales: el neerlandés Van Hecke del Brighton y a su compatriota Marcos Senesi del Bournemouth. En la plantilla ya figuran Van de Ven o Danso.

Según la información ofrecida por Fabrizio Romano, el subcampeón del mundo abandonará sí o sí la disciplina del Tottenham y el Inter de Milán ya trabaja activamente en un acuerdo. Sin embargo, el Barcelona lo ve como una opción solo si se producen salidas en la parcela defensiva.

Cuti Romero, central argentino del Tottenham / EFE

El zaguero cordobés encaja a la perfección con la identidad colchonera. Su jerarquía, agresividad y carácter son un seguro de vida y Simeone lo vislumbraba como el líder de la línea defensiva. El Tottenham se puso duro por aquel entonces y se mantuvo firme en los 70 millones que terminaron de enfriar cualquier negociación.

Fue el gran anhelo de Simeone

Al Cuti siempre le sedujo la posibilidad de ponerse a las órdenes de Simeone y, ahora que su salida está desbloqueada, su nombre gana fuerza como una opción muy a tener en cuenta para reforzar el eje de la defensa. Tras la marcha de Lenglet al Benfica, el Atlético cuenta actualmente con Marc Pubill, Dávid Hancko, Robin Le Normand y un José María Giménez al que el club busca dar salida.

Simeone, en el Metropolitano ante el Celta / EFE

Por el momento, no se han producido contactos entre clubes por el central argentino. Sin embargo, una vez cerradas las incorporaciones de Grimaldo y Hjulmand, y a la espera de que Kang-in Lee resuelva los últimos trámites burocráticos de su fichaje, Mateu Alemany volverá a acelerar la planificación deportiva para terminar de completar la plantilla.

Uno de los puestos prioritarios a reforzar es el de central, y Romero se presenta como una auténtica oportunidad de mercado. Desde Inglaterra apuntan a que el Tottenham le habría fijado un precio de salida de 50 millones de libras (unos 58 millones de euros), aunque esa cifra podría rebajarse hasta los 40 o 45 millones debido a las lesiones que ha sufrido el argentino y a la delicada temporada del conjunto londinense.

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Eso sí, para vestir la camiseta del Atlético de Madrid —o la del Barcelona, otro de los clubes atentos a su situación— el internacional argentino tendría que aceptar una importante rebaja salarial. El mercado, en cualquier caso, todavía tiene mucho recorrido por delante.