Mateu Alemany insiste en Nicolò Tresoldi como baza para la delantera del Atlético

El Atlético de Madrid apunta a ser, un año más, el gran agitador del mercado de fichajes. Con Mateu Alemany a la cabeza, la entidad rojiblanca se prepara para una reestructuración de su plantilla tras un año en blanco en el que se olvidó de LaLiga, perdió la Copa y lo apostó todo a una Champions que se esfumó por el camino de las semifinales.

Pero en el Metropolitano están listos para volver a competir al más alto nivel en Europa. Si bien el danés Morten Hjulmand se habría convertido en el principal objetivo del club colchonero junto a Marc Cucurella, no son los únicos futbolistas sobre los que Alemany tiene puesto el ojo.

En ese sentido, el medio 'The Athletic' asegura que el Atlético de Madrid quiere anticiparse a la competencia en el fichaje de Nicolò Tresoldi, delantero centro del Brujas.

Nicolò Tresoldi sorprendió al Barça abriendo el marcador / -

Brilla en Bélgica

El ariete italo-alemán ha firmado una campaña excelente en Bélgica, ganador de la liga y donde ha sumado 23 goles -tres de ellos en la Champions, uno al Atlético y otro al Barça- y siete asistencias. A sus 21 años, podría convertirse en la gran apuesta de futuro rojiblanca, aunque no será tarea fácil sacarle del Brujas.

El club belga, según se informa, pedirá algo más de 30 millones de euros por Tresoldi, que tiene contrato con el Brujas hasta junio de 2029 y que también está llamando la atención de Alemania e Inglaterra.

El delantero italiano del Brujas, Nicoló Tresoldi (d) pelea un balón con el centrocampista del Atlético de Madrid Alex Baena durante el partido de vuelta de la fase de acceso a los octavos de Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y el Brujas, este martes en el estadio Riyadh Air Metropolitano en Madrid.-EFE/ Sergio Pérez / EFE

En ese sentido, le han salido competidores al Atlético en el fichaje del nacionalizado alemán, que estuvo cerca de ser llamado para disputar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá con la absoluta de Alemania. "Tiene un instinto goleador especial", dijo Nagelsmann en la rueda de prensa en la que anunció su convocatoria.

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Con Aston Villa y Borussia Dortmund como principales contrincantes, especialmente la entidad germana, que le sigue la pista desde hace tiempo, el Atlético deberá acelerar procesos si quiere firmar a un delantero de futuro que podría o bien relevar a Julián Álvarez, o bien ser su complemento en la parcela ofensiva rojiblanca.