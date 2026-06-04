ATLÉTICO DE MADRID
Mateu Alemany insiste en Nicolò Tresoldi como baza para la delantera del Atlético
El delantero del Brujas es uno de los pretendidos por la dirección deportiva rojiblanca, según avanza 'The Athletic'; en el Metropolitano insisten en su fichaje para sustituir o complementar a Julián Álvarez
El Atlético de Madrid apunta a ser, un año más, el gran agitador del mercado de fichajes. Con Mateu Alemany a la cabeza, la entidad rojiblanca se prepara para una reestructuración de su plantilla tras un año en blanco en el que se olvidó de LaLiga, perdió la Copa y lo apostó todo a una Champions que se esfumó por el camino de las semifinales.
Pero en el Metropolitano están listos para volver a competir al más alto nivel en Europa. Si bien el danés Morten Hjulmand se habría convertido en el principal objetivo del club colchonero junto a Marc Cucurella, no son los únicos futbolistas sobre los que Alemany tiene puesto el ojo.
En ese sentido, el medio 'The Athletic' asegura que el Atlético de Madrid quiere anticiparse a la competencia en el fichaje de Nicolò Tresoldi, delantero centro del Brujas.
Brilla en Bélgica
El ariete italo-alemán ha firmado una campaña excelente en Bélgica, ganador de la liga y donde ha sumado 23 goles -tres de ellos en la Champions, uno al Atlético y otro al Barça- y siete asistencias. A sus 21 años, podría convertirse en la gran apuesta de futuro rojiblanca, aunque no será tarea fácil sacarle del Brujas.
El club belga, según se informa, pedirá algo más de 30 millones de euros por Tresoldi, que tiene contrato con el Brujas hasta junio de 2029 y que también está llamando la atención de Alemania e Inglaterra.
En ese sentido, le han salido competidores al Atlético en el fichaje del nacionalizado alemán, que estuvo cerca de ser llamado para disputar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá con la absoluta de Alemania. "Tiene un instinto goleador especial", dijo Nagelsmann en la rueda de prensa en la que anunció su convocatoria.
Con Aston Villa y Borussia Dortmund como principales contrincantes, especialmente la entidad germana, que le sigue la pista desde hace tiempo, el Atlético deberá acelerar procesos si quiere firmar a un delantero de futuro que podría o bien relevar a Julián Álvarez, o bien ser su complemento en la parcela ofensiva rojiblanca.
- El United, abierto a ceder por Rashford ante la postura del Barça
- En directo: Enrique Riquelme anuncia un bombazo en El Hormiguero
- Bernardo Silva cambia de planes
- Decisión final para Vlahovic
- Juanma Rodríguez deja boquiabiertos a los tertulianos de 'El Chiringuito' tras hablar sobre la situación actual del Barça: 'Es lo que hay que hacer
- El Barça acelera la operación salida
- Siro López desvela qué jugador haría ganar las elecciones del Real Madrid: 'Solo hay uno
- Ter Stegen tiene el camino trazado: ¿lo recorrerá?