Mateu Alemany, a por otro futurible del Barça

El Atlético de Madrid está acaparando el protagonismo en estos últimos días de mercado. Según la información que apunta Matteo Moretto, el objetivo del club rojiblanco es el de cerrar el fichaje de Dusan Vlahovic, una apuesta potente para reforzar la delantera del equipo y anticiparse a una posible marcha de Alexander Sorloth. Todo dependerá de las salidas.

El delantero serbio interesa a varios equipos de Europa, entre los que está el Barça. Sin embargo, el club blaugrana no ha dado ningún paso en firme, a la espera de lo que suceda con operaciones como la de Ferran Torres. Es aquí donde ha aparecido Mateu Alemany para interesarse por la situación del jugador, que tiene como máxima prioridad jugar en el Metropolitano el próximo curso.

Vlahovic se lamenta en un partido con la Juventus / Ilbianconero

A sus 26 años, el futbolista ha finalizado su contrato con la Juventus y es libre para firmar por cualquier club. Sin embargo, no el serbio no será rojiblanco en caso de que Sorloth se quede en la plantilla. No hay espacio para los dos. Es por eso que se están buscando opciones para el delantero noruego, aunque no saldrá por un precio bajo. Si no llega una oferta suculenta, no saldrá.

El precio que piden por Sorloth ronda los 40 millones de euros, mientras que otros equipos como el Besiktas están al acecho de cualquier movimiento. A pocos días para el inicio de la temporada en las grandes ligas, Vlahovic sigue sin equipo después de cuatro temporadas en Turín. Las lesiones en el aductor y en el sóleo han lastrado su progresión en los últimos tiempos.

Mateu Alemany podría hacerse con Cuti Romero y Dusan Vlahovic / 'X'

En caso de que Sorloth abandone Madrid, Mateu Alemany se podría hacer de nuevo con un jugador que interesaba al Barça en este verano. Todo hace indicar que fichará al Cuti Romero, al que también se le había vinculado con el conjunto de Hansi Flick. Los rojiblancos ya han fichado a Kang-in-Lee, Alejandro Grimaldo y Morten Hjulmand por alrededor de 100 millones de euros.

Una temporada marcada por las lesiones

Vlahovic ha cerrado este curso con 10 goles y dos asistencias en 23 partidos. No ha podido tener continuidad en la Juventus por los problemas de lesiones, una cuestión que hace dudar a los equipos interesados en sus servicios. Aun así, si es capaz de revertir esta situación, se trata de un jugador de gran calidad y olfato goleador. Tiene mucha carrera por delante.

"Por mí, irá al Barcelona. Antes de la Juve, había hablado con el Atlético de Madrid, pero eligió a los bianconeri. Era una oferta que no podía rechazar. Dusan respeta y ama a Italia: por eso se quedó tanto tiempo. Ahora tiene que renovar su carrera e intentar progresar", aseguró hace unos meses su preparador físico en la selección de Serbia, Dusan Ilic.