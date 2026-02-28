Mateu Alemany no da pistas sobre el 'caso Griezmann': "Ese tema produce especulaciones"

El director deportivo del Atlético de Madrid, Mateu Alemany, tiene sobre la mesa una de las carpetas más complicadas de gestionar en el club colchonero: la posible salida de Antoine Griezmann.

Según varias informaciones, el delantero francés habría recibido una oferta del Orlando City de la MLS para unirse a las filas estadounidenses antes del cierre del mercado de la Major League Soccer, el próximo 26 de marzo.

A pesar de eso, el catalán insistió en que el 'Grizzi' sigue teniendo contrato con la entidad madrileña y se instó a asegurar su presencia para los próximos partidos del equipo del Cholo Simeone: este sábado ante el Oviedo en la jornada 26 de LaLiga EA Sports, y el próximo martes en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el FC Barcelona, partido en el que el equipo rojiblanco lleva una ventaja de 4 goles a 0 del partido de ida en el Metropolitano.

“Yo creo que ese tema produce especulaciones periodísticas. Antoine tiene esta temporada y otro año más con nosotros, está focalizado en lo que nos viene, su rendimiento está siendo muy bueno y, por tanto, por lo que nosotros respecta, pensar que nos ayude mañana, el martes, con la Champions y el final de temporada. Y nada más. Todo lo demás son especulaciones”, aseguró Alemany a ‘Movistar’ tras el sorteo de la Champions League de este viernes.

En la misma entrevista, el ex del Barça analizó a su rival en los octavos de final de la Liga de Campeones, el Tottenham, e incidió en la idea del equipo de partido a partido.

“Nosotros sabíamos que cualquiera de los dos (la otra opción era el Liverpool) eran complicados. Hay que fijarse en la trayectoria en Europa del Tottenham que ha sido brillante no sólo en esta temporada, sino también la pasada. Es un equipo de máximo nivel, nivel ‘top’ Premier y máxima dificultad. Es importante concentrarnos en nuestro rendimiento y respetar mucho a un rival muy complicado”, dijo. “Lo importante es que tenemos un partido en Oviedo en la Liga importante, el martes uno trascendental en Barcelona y seguimos. Hasta que nos toque el Tottenham, estaremos donde tenemos que estar, que es lo más próximo”

"No sabemos nada de Griezmann al Orlando ni de Julián con nadie"

El propio Alemany, en otra reciente entrevista en Movistar antes del partido del playoff de la Champions League ante el Brujas, aseguró que el club no sabía "nada" del supuesto 'caso Griezmann' y tampoco de los rumores que vinculan a Julián Álvarez con el Barça.

"No tengo que garantizar nada, Griezmann es jugador del Atlético de Madrid y tiene dos años y medio de contrato. No tenemos conocimiento de nada de esto. Griezmann es un jugador importante para el club", decía el director de fútbol profesional del Atleti.

"Julián es jugador del Atlético. El Atlético tiene muy buenos jugadores y muchos clubes interesados en ellos, pero no hemos hablado con nadie, ni precandidatos ni candidatos, ni del Barcelona, ni con nadie", añadía sobre la posible salida de otro de sus cracks.