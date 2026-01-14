Mateu Alemany da cátedra en los despachos: dos ventas millonarias en 24 horas

Mateu Alemany lo volvió a hacer. Volvió a demostrar que hay muy pocos como él en los despachos. Director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid desde principios de octubre, tomó sus primeras decisiones en el área deportiva colchonera tres meses después de ejercer funciones en el club capitalino. Petición expresa de Carlos Bucero, director general de Fútbol, se unía al ecosistema rojiblanco con una extensa y condecorada trayectoria a sus espaldas.

Su incorporación desató la ilusión de una hinchada que tomaba como referencia su excelsa labor en un FC Barcelonasumido en una situación económica delicada. Con Jordi Cruyff como mano derecha, el balear formó parte de la estructura culé durante dos años y medio, entre 2021 y 2023, y gestó operaciones de gran calibre: desde los fichajes de Lewandoswki, Raphinha, Eric y Ferran, pasando por las renovaciones de Pedri y Gavi, hasta las ventas de Dembélé y Griezmann. Previamente, dejó huella en Mallorca y Valencia, club con el que conquistó una Copa del Rey pese a los graves problemas financieros por los que atravesaba en aquella época.

La labor de Mateu Alemany en el FC Barcelona (2021-2023) 90 movimientos entre renovaciones, altas y bajas Gastos de 246,6 millones

Beneficios de 220,6 millones

Rebajó la masa salarial de 700 millones (en 2022) a 528 millones Fichajes más destacados: Robert Lewandowski

Raphinha

Eric Garcia

Ferran Torres

Jules Koundé

Andreas Christensen

Pierre-Emerick Aubameyang

Luuk de Jong

Franck Kessié

Ilkay Gündogan Renovaciones más destacadas: Pedri

Gavi

Ronald Araujo Ventas más destacadas: Ousmane Dembélé

Antoine Griezmann

Ilaix Moriba

Jean Claire Todibo

La llegada del fondo inversor Apollo Sports Capital al club colchonero iba a ser de gran ayuda, pues los estadounidenses desembolsarán una infinidad de billetes tras concretar la compra del 55% del accionariado. Uno de los primeros movimientos de Alemany estaba siendo la renovación - ya encaminada - de Giuliano Simone. El 'Cholito' se arrancó de cuajo la etiqueta de 'nepo baby' y está rindiendo a un nivel descomunal.

Cerró el traspaso definitivo de Rodrigo De Paul a Inter Miami a cambio de 15 millones de euros a mediados de diciembre tras ejercer la opción de compra que incluía su contrato, inicialmente de préstamo. Y, ahora, inmersos en el mercado invernal, se encargó de cerras dos ventas millonarias en apenas 24 horas.

Mateu Alemany, nuevo Director de Fútbol Profesional Masculino del Altético de Madrid / Atlético

60 'kilos'

Un doble movimiento que confirma que continúa marcando el paso en los despachos, ahora desde una nueva trinchera. Su etapa en el club azulgrana fue una auténtica lección de gestión en tiempos de máxima exigencia, con decisiones estratégicas que saneaban cuentas, reforzaban la competitividad y anticipaban el futuro.

Conor Gallagher y Giacomo Raspadori viven sus últimas horas como atléticos. El inglés, fichado del Chelsea en verano de 2024 a cambio de 42 millones, nunca acabó de asentarse en el once del Cholo y tomará un vuelo de vuelta a Londres para unirse a las filas de un Tottenham que dejará ni más ni menos que 40 millones en las arcas rojiblancas. Un traspaso excelente, puesto que el club recupera la inversión realizada y se ahorrará una ficha importante.

Al atacante, por su parte, le llovían ofertas procedentes de su Italia natal y, tras decir 'no' a la AS Roma, pone rumbo a la Atalanta en un traspaso que, con las variables incluidas, ronda los 23-25 millones. De esta forma, la entidad no solo recupera su inversión, sino que sale ganando con su marcha.

Al igual que Gallagher, no viajó a A Coruña con el resto de la expedición rojiblanca y tomó un vuelo con destino a Bérgamo: “Estoy muy contento de volver a Italia, estoy entusiasmado y muy motivado. Es una gran oportunidad jugar en un club tan importante y con enormes ambiciones”, aseguró nada más aterrizar. Dice adiós a su efímera etapa como colchonero tras 424 minutos disputados, dos goles y tres asistencias. Enmienda de un Mateu Alemany que acaba de dar cátedra en los despachos. Habrá que estar atentos a las posibles llegadas...