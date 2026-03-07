Mateu Alemany lo confirma: "Griezmann va a seguir con nosotros"

Antoine Griezmann ya ha tomado la decisión: se queda en el Atlético de Madrid hasta final de temporada. La noticia, avanzada esta misma semana, ha sido confirmada este sábado por Mateu Alemany, director deportivo del club colchonero, en la previa del partido entre el Atleti y la Real Sociedad en el Metropolitano para la jornada 27 de LaLiga EA Sports.

"Antoine tiene contrato esta temporada y dos más con nosotros, no hay mayor novedad. Está en un momento de forma extraordinario, está haciendo unos partidazos espectaculares y teniendo en cuenta que es una leyenda y su estado de forma, le van a aplaudir como siempre", decía Alemany a Movistar +.

Griezmann, que arrancó este partido ante el conjunto 'txurri-urdin' en el banquillo, parece que ha rechazado la suculenta oferta del orlando City SC de la Major League Soccer, y aplaza su etapa a Estados Unidos, al menos, hasta verano.

"Antoine tiene contrato con nosotros y va a seguir con nosotros. Está dando muchísimo al equipo, va a estar con nosotros y va a seguir con nosotros", insistió Alemany.

Noticias relacionadas

El Atlético tiene por delante la parte más importante de la temporada y el francés será, de bien seguro, una pieza importante para el 'Cholo' Simeone. Terceros en LaLiga lejos del líder, el FC Barcelona, el Atlético está a las puertas de los octavos de final de la Champions League ante un Tottenham Hotspur en horas bajas, además de estar ya clasficado para la final de la Copa del Rey en el estadio de La Cartuja para el próximo 18 de abril. El partido de este sábado, de hecho, servirá a ambos equipos para conocer y analizar al rival, ya que se reencontrarán ern Sevilla.