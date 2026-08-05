Mateu Alemany hace caja: 43 millones por dos descartes

Mateu Alemany tiene varias carpetas por cerrar. Algunas están en el montón de las llegadas, otras en el de las salidas. La más importante es, sin lugar a dudas, la de Julián Álvarez. El reloj de arena sigue corriendo, grano a grano, y de momento no está claro qué pasará con el internacional argentino. El delantero ha dejado claro que quiere salir, presumiblemente rumbo al Barça, pero la versión oficial del club es que no está en venta.

Su contrato expira en 2030 y lo cierto es que parece complicado que llegue a cumplirlo. Especialmente, tras este verano. El club se remite a una cláusula que el Barça no estaría dispuesto a asumir, pero aún quedan semanas por delante para que se cierre la ventana de fichajes.

Simeone y Julián Álvarez, esta pasada temporada. / Juanjo Martín / EFE

Lo que está claro es que Julián Álvarez es uno de los jugadores con mayor valor de mercado de la plantilla y una pieza difícil de sustituir por todo lo que aporta sobre el terreno de juego. El ex del Manchester City es la estrella del proyecto de Diego Simeone y Mateu Alemany trabaja para que continúe siéndolo la próxima campaña.

Para ello, el director deportivo balear sabe que debe reforzar la plantilla para poder pelear por títulos y que, para que puedan llegar nuevas caras, primero habrá que dar salida a otras. En el Metropolitano toca hacer caja.

Dos ventas importantes

En este sentido, Mateu Alemany se habría apuntado un interesante 'doblete'. Dos jugadores que estaban en la rampa de salida podrían abandonar Madrid antes de lo que canta un gallo. La Roma ha llegado a un acuerdo con el Atlético por Nahuel Molina a cambio de 13 millones de euros fijos y otros cinco millones en variables, según informa Fabrizio Romano. El club italiano también ha alcanzado un acuerdo con el lateral derecho.

Nahuel Molina celebra su gol contra el Real Madrid / J.J Guillén

El Atlético no necesitaba forzar su salida, pero sí estaba dispuesto a escuchar propuestas convincentes. El lateral argentino no ha cuajado un buen Mundial, pero seguía teniendo cartel en campeonatos como la Serie A. No será el único lateral que se marchará.

Rubén Uría desveló que Matteo Ruggeri pondrá rumbo a la Premier League, salvo sorpresa. El Aston Villa de Unai Emery desembolsará unos 25 millones de euros, entre fijos y variables, por el lateral italiano. Con la llegada de Alejandro Grimaldo, el Atlético estaba dispuesto a escuchar ofertas por él. No ha entrado en la lista para viajar a Seúl.

Matteo Ruggeri of Atletico de Madrid in action during the UEFA Champions League 2025/26 KO play-offs Second Leg match between Atletico de Madrid and Club Brugge KV at Riyadh Air Metropolitano on February 24, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 24/02/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press;2026;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Atletico de Madrid v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 KO play-offs Second Leg; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En total, el Atlético percibirá 43 millones de euros por dos laterales que no iban a ser titulares esta temporada y podrá destinarlos a reforzar el proyecto con nuevos fichajes. Un buen movimiento de un Mateu Alemany que ahora está centrado en cerrar las salidas de Thiago Almada (interesa a River Plate y Flamengo), Josema Giménez, Thomas Lemar y Carlos Martín.