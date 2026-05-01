Mateu Alemany apunta ahora a la Premier: ¡A por un mediocentro de 50 'kilos'!

El Atlético de Madrid sigue peleando por la Champions sobre el terreno de juego, pero el trabajo de Mateu Alemany en los despachos no cesa. El Director de Fútbol Profesional del club rojiblanco sigue rastreando el mercado en busca de un mediocentro que parecía haber encontrado en la figura de Éderson pero que podría terminar llegando procedente de la Premier.

Y es que la entidad colchonera, que lleva mucho tiempo tras el futbolista de la Atalanta, parece haberse cansado de esperar. El acuerdo con Éderson era total para aterrizar en el Metropolitano en julio, pero las negociaciones con el club italiano siguen estancadas, por lo que Alemany ha empezado a moverse en otros mercados.

Según informó el periodista Ben Jacobs, el Atlético de Madrid habría iniciado ya conversaciones con el Wolverhampton por Joao Gomes. Eso sí, su fichaje no será nada barato. A pesar de haber descendido ya de forma matemática a la Championship y afrontar la más que posible desbandada de su plantilla, los Wolves valoran al mediocentro en unos 50 millones de euros, puesto que tiene contrato hasta junio de 2030 tras haber renovado hace justo un año.

Evolución meteórica

Joao Gomes, de 25 años, aterrizó en el Molineux Stadium en enero de 2023. Pagaron los Wolves 18 millones de euros para sacarlo de Flamengo, en una clara apuesta de futuro que ha resultado ser todo un éxito, puesto que el futbolista está tasado según Transfermarkt en 35 millones de euros -llegaron a ser 40 hace unos meses-, en una revalorización de hasta 20 'kilos'.

La misma información asegura que el Atlético de Madrid ya anduvo tras su pista el pasado mercado de fichajes invernal, pero será ahora en verano cuando lance una ofensiva por un mediocentro que puede actuar también como pivote y que gusta mucho a Alemany, al tener esa capacidad de aparecer por ambas áreas, convirtiéndose en un 'box to box'.

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Apenas le costó a Joao Gomes adaptarse a la Premier, ganándose rápidamente la titular en el tramo final de la temporada 22/23 pese a haber llegado en enero. Ya en sus tres últimas temporadas completas, el brasileño ha disputado 115 partidos, anotando siete goles y ofreciendo seis asistencias.