Mateu Alemany acelera su primer gran movimiento en el Atlético de Madrid

En solo una temporada, Giuliano Simeone se ha convertido en una pieza clave en el Atlético de Madrid. Su gran rendimiento ha acelerado la primera tarea de Mateu Alemany, consciente de que se trata de uno de estos futbolistas especiales que deben quedarse muchos años en el club.

Según apuntan varias fuentes, el acuerdo entre ambas partes está en su fase final y el club solo espera la firma del extremo para cerrar su renovación hasta 2030. La operación incluye dos años más de contrato y una subida salarial notable para un jugador que, hasta ahora, era de los que menos cobraba en la plantilla, algo que no se corresponde con su actual estado.

El argentino ha arrancado la temporada como un tiro: suma ya 3 goles y 5 asistencias en 16 partidos, siendo titular en 14 de ellos. Dueño absoluto de la banda derecha, su velocidad, entrega, e impacto en ataque lo han convertido en uno de los jugadores más queridos por la afición rojiblanca.

Giuliano, futbolista del Atlético / EFE

En la 2024/25, su primera campaña con el primer equipo, disipó las críticas por su apellido y demostró desde el primer día su valía. Con trabajo y esfuerzo, se ganó el puesto de titular por méritos propios.

El jugador no viajará con la selección para el partido ante Angola, ya que, al no estar vacunado contra la fiebre amarilla, al igual que sus compañeros Julián Álvarez y Nahuel Molina. Se espera que Giuliano firme su nuevo contrato entre finales de noviembre y principios de diciembre.