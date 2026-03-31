Mateu Alemany va a por más: 40 millones por Éderson, un exobjetivo culé

Mateu Alemany no descansa. Continúa dando cátedra en los despachos. Tras vender a Conor Gallagher y a Giacomo Raspadori, dos hombres que apenas entraban en los planes de Diego Pablo Simeone, por 40 y 22 millones a Tottenham y Atalanta, respectivamente, incorporó a los Ademola Lookman, Rodrigo Mendoza y Obed Vargas por poco más de 50 millones.

Ahora, tiene la mira puesta en Italia. En Bérgamo, para ser exactos. Según cuenta 'MARCA', el director deportivo rojiblanco viajó hace unos días al país transalpino para reunirse con el presidente de la Atalanta, Antonio Percassi, por Éderson, prioridad de la secretaría técnica para reforzar la sala de máquinas de cara a la 2026/27.

El pivote brasileño de 26 años llegó a estar en la órbita culé un par de años atrás, pero su elevada tasación, unos 50 millones, sacó al Barça de su puja. Es un perfil de mediocentro físico, de buen toque de balón y que destaca por su fiabilidad defensiva.

Éderson, objetivo del Atlético / GUILLAUME HORCAJUELO / EFE

En la cumbre que tuvo lugar en el país vecino, el ejecutivo balear dejó clara la postura del conjunto madrileño: no quiere pasar de los 40 'kilos' (35 más 5 en variables). La 'Dea', sin embargo, tasa a su futbolista en 50 millones, puesto que es uno de los pilares de su proyecto, como lo era un Ademola Lookman que cambió de aires en el mercado invernal.

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En el Metropolitano se agarran al hecho de que Éderson finalice su vínculo con la Atalanta en 2027 podría facilitar las negociaciones. La entidad de Bérgamo abonó 22 millones a la Salernitana por el brasileño en 2022 y debería sacar tajada por él este mismo verano para evitar que se marche gratis más adelante.