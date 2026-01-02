Marcos Llorente vuelve a la carga en 2026 contra la comida de hospital: "Es un síntoma claro de un sistema roto"

El año ha sumado un año más al marcador, pero Marcos Llorente no cambia la manera de desafiar lo establecido. Durante el 2025 fueron varias las ocasiones en las que el jugador del Atlético de Madrid alzó la voz en contra del pensamiento 'estándar', como con el apagón general del mes de abril.

Ahora, en cambio, no se centra ni en la luz roja, ni en la estela de los aviones, sino que lo hace en el tipo de alimentación que sirven en los hospitales a la gente ingresada en sus habitaciones. Es por todos conocido que la gastronomía de estos lugares no es el mejor manjar del mundo, aunque Llorente ha ido más allá.

"Llevo años viendo estas fotos en silencio, pero en 2026, como dice un gran amigo, se acabó la tibieza. Si existe la más mínima posibilidad de ayudar, voy a hacerlo", apunta en sus Historias de Instagram el centrocampista reconvertido a lateral, acompañando un típico menú hospitalario y la máxima, "2026... se puede mejorar".

Historia de Instagram de Marcos Llorente. / Instagram

Según el futbolista, quien destaca por un físico privilegiado y una gran resistencia a las lesiones, no se trata de un tema menor, ya que hace salir a flote un problema estructural.

"Que en un hospital se sirva este tipo de comida no es un error. Es un síntoma claro de un sistema roto. Esto ya se sabe. Se sabe que esta comida no es saludable. Se sabe que la nutrición es clave para la recuperación, igual que la luz, el descanso y el entorno. Y aun así, se mira hacia otro lado", escribe en una segunda publicación.

Marcos Llorente cayó lesionado ante el Getafe / @atletienglish

Con ello, quiere apuntar la importancia de comer adecuadamente para mantener el cuerpo sano, incluso cuando uno se encuentra ingresado por cualquier tipo de dolencia.

A ello no ayudan algunos de los alimentos que elige la sanidad, ya que se alejan mucho de las opciones más sanas: "Azúcar, ultraprocesados, grasas industriales y 'desayunos' que disparan la inflamación… justo en el lugar donde el cuerpo debería repararse, justo donde las personas acuden a curarse. Esto no es comida para sanar. Es comida para mantener el sistema enfermo funcionando", denuncia el madrileño.

Historia de Instagram de Marcos Llorente. / Instagram

Según su visión, "es culpa de un modelo que confunde alimentar con rellenar, que confunde seguir protocolos con cuidar la vida", indica Llorente, que libera de carga a los profesionales que solamente cumple con lo que indica lo establecido.

No contento con eso, termina la reflexión con un apunte que insiste en su manera de ver la vida: "Dicho esto, la nutrición es solo un mal menor. Los hay mucho más grandes", asegura el jugador. Llorente ha regresado de una lesión que le dejó en el dique seco unos cuantos partidos antes de terminar el año, aunque previamente acumuló 31 partidos consecutivos sin perderse ningún minuto.