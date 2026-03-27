Marcos Llorente, tajante sobre su estilo de vida: "Es lo que se debería hacer"

Marcos Llorente lleva meses en el foco mediático por su particular forma de entender la salud, la alimentación y los hábitos diarios. Sus reflexiones generan un debate constante entre quienes las apoyan y quienes las consideran demasiado extremas.

El jugador del Atlético de Madrid defiende que su objetivo es vivir de la forma más natural posible, aunque es consciente de que su discurso no siempre encaja con la realidad actual. En su entrevista con Diario SPORT lo resumía así: "Esta vida nos está llevando a lo artificial, que creo que no es lo correcto y que no es lo saludable".

El propio Llorente rechaza la idea de ser diferente o "un bicho raro", y asegura que lo ve desde otra perspectiva: "Para mí los raros son los otros. Soy un tío normal, que hago cosas que no son muy comunes en el mundo de hoy en día, pero son muy normales. Entiendo que en la sociedad de hoy en día es difícil seguir el estilo de vida que sigo yo, pero es lo que se debería hacer".

También insiste en que sus ideas no surgen de la nada, sino de personas que han profundizado en el estudio de la salud: "Gente que realmente se preocupa por nuestra salud (...) Tiene más sentido vivir de una forma natural que de una forma artificial que es cómo estamos viviendo esta vida".

En cuanto a la alimentación, Llorente sigue la conocida dieta paleolítica, basada en carnes magras, pescado, huevos, frutas, verduras, frutos secos y semillas, eliminando ultraprocesados, cereales, lácteos, azúcar y aceites refinados. Para él, no hace falta complicarlo en exceso: "Todos sabemos lo que es una comida equilibrada. No hace falta llevarla a mi extremo".

La dieta paleolítica de Marcos Llorente / SPORT.es

Su rutina diaria también incluye el ayuno nocturno, es decir, dejar de comer cuando se pone el sol: "No comer de noche. Antes de que se ponga el sol hago la última comida".

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