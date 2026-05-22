Marcos Llorente sorprende y elige al entrenador que encajaría en el Atlético de Madrid: "Me gusta mucho"

Marcos Llorente ya lleva varias temporadas en el Atlético de Madrid desde que llegó en 2019, consolidándose como un jugador importante dentro del equipo de 'El Cholo' Simeone.

En una entrevista para 'El Partidazo de COPE', el centrocampista hizo una valoración del rendimiento del equipo y le puso un 7: "Hemos llegado lejos eliminando a rivales muy duros, pero en Liga nos hemos quedado demasiado atrás muy pronto y no hemos conseguido ningún título".

Aun así, el centrocampista cree que el equipo ha crecido a nivel competitivo y que ha sabido competir mejor en los grandes escenarios: "El equipo ha dado un paso al frente y ha conseguido llegar a semifinales de Champions".

La entrevista dio un giro cuando entró el tema de los posibles entrenadores que podrían llegar al Atlético en el futuro. En concreto, se le preguntó por perfiles como Marcelino o Bordalás y sus métodos de control del peso y la disciplina en el vestuario.

Ahí Llorente fue muy directo y no escondió su incomodidad con ese tipo de métodos: "Para mí es una aberración y una esclavitud. No sé si podría estar con un entrenador así. Si el Atlético fichara a Marcelino, yo me marcho", afirmó rotundo.

Sin embargo, sí tuvo buenas palabras para Luis Enrique, con quien coincidió en la selección española. Destacó su forma de gestionar el grupo y su personalidad, sobre todo en aspectos como los descansos y la manera de desconectar a los jugadores durante la temporada.

"No sé cómo es su día a día, pero como entrenador es muy bueno. Me gusta mucho porque tiene la personalidad para darle la semana de descanso a un jugador solo. Además, el tema de los días libres los maneja muy bien. Da muchos para desconectar", declaró.

Hablando del técnico asturiano, Marcos Llorente acabó dejando una reflexión sobre el futuro del banquillo del Atlético: "Ahora que te estoy hablando, Luis Enrique estaría bien después del Cholo".