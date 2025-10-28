Marcos Llorente sigue erre que erre: "¿Me tengo que tragar que esto es normal?"

Marcos Llorente sigue erre que erre con su estilo de vida y en sus ideas más extravagantes. El jugador del Atlético de Madrid se encuentra en su mejor momento, tanto a nivel deportivo como personal. El principal motivo por el que está rindiendo al máximo nivel es gracias a sus rutinas diarias.

Todo el revuelo mediático que generó el '14' del club colchonero comenzó con un vídeo de la selección española, en el que mostraba su rutina diaria, dejando claro que "todo lo que hago es por salud".

Su discurso captó la atención de muchos, y 'El Partidazo de COPE', presentado por Juanma Castaño, no perdió la oportunidad de entrevistarlo para profundizar en los detalles.

Sobre las gafas amarillas, el ex del Real Madrid comentó que "son para cuando estás durante el día en interiores. Fuera nunca hay que llevar gafas de ningún tipo porque los rayos del sol te tienen que dar en los ojos y en la piel, sin nada que lo interfiera".

Uno de los temas que más llamó la atención a todos es su opinión sobre las estelas de condensación que dejan los aviones. Según él, se utilizan para "fumigar" y "modificar el clima".

Tras ser cuestionado por Juanma Castaño, el '14' del Atlético de Madrid sentenció diciendo que "no digo que no estén echando mierda, pero yo antes no veía esos cielos. No los he visto así en mi vida".

La nueva 'storie' de Marcos Llorente / Sport

Ahora, el jugador del club colchonero ha vuelto a insistir sobre este tema a través de una 'storie' en Instagram. "¿Me tengo que tragar que esto es normal?", se ha cuestionado tras publicar un vídeo en el que se muestran las estelas de condensación que dejan los aviones.

La opinión del futbolista no está pasando desapercibida en redes sociales. Un usuario apoyo la teoría: "Nos están quitando la vitamina más anticancer que existe. La vitamina D que nos da el sol". Otro bromea con la situación: "¿Lo ve normal alguien?".