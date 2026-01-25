Marcos Llorente se ríe del vacile del Mallorca con las famosas gafas rojas: "Tenéis descuento"

El Atlético de Madrid se llevó los tres puntos del Riyadh Air Metropolitano tras imponerse con claridad por 3-0 al Mallorca. El conjunto rojiblanco firmó un partido muy serio y terminó pasando por encima del cuadro balear, especialmente en una segunda parte de claro dominio local. Los goles de Sorloth, David López en propia puerta y Thiago Almada cerraron una victoria contundente que refuerza las buenas sensaciones del equipo.

Tras un primer tiempo más equilibrado, los de Simeone subieron una marcha después del descanso. La presión alta, la velocidad por bandas y la eficacia en el área rival marcaron la diferencia. El Mallorca apenas pudo sostener el ritmo y acabó cediendo ante un Atlético muy sólido, que controló el partido de principio a fin.

Los rojiblancos se desenfrenaron y mostraron una gran contundencia sobre el césped del Metropolitano. Cada llegada generaba sensación de peligro y el equipo se mostró compacto tanto en defensa como en ataque. Fue una de esas noches en las que el Atlético transmite autoridad y convicción.

La respuesta de Marcos Llorente a la 'provocación'

Uno de los futbolistas que completó los 90 minutos fue Marcos Llorente, que alcanzó su partido número 23 de la temporada. El centrocampista volvió a ser un pulmón para el equipo, aportando intensidad, recorrido y equilibrio. Más allá de su rendimiento deportivo, Llorente es también conocido por sus peculiares rutinas fuera de los terrenos de juego.

En más de una ocasión se le ha visto utilizando gafas amarillas o rojas, dependiendo de si se encuentra en interiores o exteriores. El propio jugador explicó en su día el motivo: durante el día, en interiores, usa cristales amarillos, mientras que por la noche opta por los rojos para protegerse de la luz artificial. Una práctica relacionada con el cuidado de su biología y la reducción del impacto de la luz azul.

Esta particularidad no pasó desapercibida para el Mallorca en la previa del encuentro. El club balear, a través de su community manager, publicó una fotografía en redes sociales con un guiño especial hacia Llorente. En la imagen aparecían Muriqi, Mascarell y Leo Román luciendo gafas rojas, en un claro tono humorístico.

Lejos de molestarse, Marcos Llorente recogió el guante tras el partido y respondió con ingenio. El jugador resubió la imagen del Mallorca a sus stories y dejó un mensaje cargado de humor: “CM eres bueno, pero no te enteras tío. De día son amarillas, y en exterior no hay que llevarlas”, escribía. Además, aprovechó para añadir un código de descuento ficticio, desatando las risas entre sus seguidores.

La broma no terminó ahí. Llorente se hizo posteriormente una foto junto a Baena y Barrios, todos con gafas rojas e imitando la imagen publicada por el Mallorca. Un cierre perfecto para una noche redonda en lo deportivo y también en lo anecdótico, que volvió a mostrar el lado más cercano y desenfadado del futbolista rojiblanco.