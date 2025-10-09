Marcos Llorente revela su peculiar rutina con las cenas: "Hago ayuno nocturno, solo como de día"

Las últimas declaraciones del 'todocampista' del Atlético de Madrid y la selección española, Marcos Llorente, no han dejado a nadie indiferente. Primero reveló el sentido de usar diferentes tipos de luces en su casa y su rutina matutina, y ahora ha explicado cómo consigue mantenerse en forma.

Pese a que en alguna ocasión ha defendido que su esplendoroso físico es gracias a su buena genética, alabando el de su padre con "casi 60 años", el exfutbolista Paco Llorente, la realidad es que no depende tanto de herencia y se consigue siguiendo una rutina diaria de ejercicio, algo que es imperativo en un futbolista profesional.

El padre de Marcos, Paco Llorente. / Instagram

Llorente es uno de los jugadores más peculiares de la concentración de Luis de la Fuente y, sabiendo su historial, 'El Partidazo de COPE' aprovechó la ventana que da la selección para hablar con uno de los protegidos del 'Cholo' Simeone.

"¿Tú cenas por la noche?", pregunta el periodista Juanma Castaño, y la respuesta no dejó indiferente a ningún oyente: "No, es que no se cena de noche", indica el jugador. En su lugar, coordina su horario en la luz solar y lo va adaptando a cada época del año.

"Ahora en verano ceno a las 19:30 horas y en invierno, a las 17:30 horas. Antes de que anochezca", revela. Aunque en España somos muy de alargar los horarios y el país que más tarde come y cena del continente, Llorente prefiere ir por su lado y seguir su propio ritmo vital.

🎙️ @marcosllorente y su rutina diaria, en @partidazocope



☀️ "Ceno antes de que anochezca y con luz natural"



😅 "Hago ayuno nocturno, solo como de día"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/2kPSmoqDbw — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 8, 2025

Así, el madrileño hace "ayuno nocturno, solo come de día", algo complicado en los meses de menos luz, pero que igualmente adapta sin problema: "Puedes desayunar, comer y cenar. O hacer dos comidas, o una", desvela a la audiencia.

Sin embargo, durante las cenas de equipo debe abstenerse de sus rutinas y acomodarse a la realidad del conjunto, que no sigue las mismas directrices nutricionales que él en su vida privada: "Ahí está el equilibrio, que la gente se vuelve loca", comenta.

Para el futbolista, "hay que ser feliz" y saber que "hay momentos para celebrar, para disfrutar con los amigos y eso es parte del éxito". En este sentido, Llorente publicó un carrusel de fotos en su Instagram donde precisamente reivindicaba el derecho a disfrutar de los momentos libres y encontrar ese equilibrio, mientras tomaba un vino de 22.000 euros con su mujer.