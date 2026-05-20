Marcos Llorente vuelve a rechazar la crema solar: "La relación con el Sol tiene que ser coherente"

Marcos Llorente voivió a ser protagonista en el programa de televisión de Pablo Motos, 'El Hormiguero'. El lateral del Atlético de Madrid, una de las piezas fijas del Cholo Simeone y probablemente titular en la próxima Copa del Mundo, repasó diferentes temas de la actualidad futbolística y también de los debates que le rodean: las gafas rojas, el uso de la crema solar o la alimentación.

El madrileño volvió a hacer gala de su negacionismo de los efectos comprobados de la radiación solar e insistió en sus teorías alternativas (por no decir inventadas) sobre 'exponerse poco a poco y adaptarse'. Un pensamiento, a priori, peligroso según las recomendaciones de los expertos.

"Es lo que siento y muchos dermatólogos y profesionales de la salud defienden este estilo de vida", dijo el lateral sobre sus conocimientos/opinión sobre la crema solar. Marcos Llorente apareció un dia disfrazado de crema solar acompañada de un gráfico que comparaba dos variables entre los años 2000 y 2019: el aumento en la detección de melanomas y el incremento en las ventas de protectores solares, sugiriendo que ambos fenómenos podrían estar relacionados.

Una "relación coherente" con el Sol

Los divulgadores científicos y expertos en salud consideran que este tipo de mensajes pueden generar confusión sobre la prevención del cáncer de piel. "Que tengas una relación con el Sol coherente. Lo que no puede ser es que no tomes el Sol en todo el año, llegue la primera semana de agosto, y te calces siete horas en la playa el primer día", dijo. "Lo único que promovemos nosotros es una relación con el Sol de adaptarse y no vivir con miedo al Sol", consideró.

"Cuando haces deporte como profesional, el músculo sufre, pero es un dolor esperado, útil para el cuerpo y que te va a hacer más fuerte. Con el Sol te adaptas igual y puedes obtener los beneficios del Sol más tiempo. Si te expones a medio día lo estás haciendo mal y no es lo que promuevo yo. Digo que te expondas hasta el amanecer, que prepara la piel y tu cuerpo para cuando llegue el ultravioleta, si tu te expones directamente al mediodía el cuerpo no está preparado, te vas a quemar", continuaba. "Si tienes los límites circadianos destruidos, te da la luz azul por la noche y comes mal, ¿cómo sabes que es el Sol? Y no la luz artificial que estás el 90% de tu vida recibiéndolo", decía.

El caso de McElligott

Llorente defiende que la exposición al Sol tiene que ser progresiva. Posteriormente, Pablo Motos le puso encima de la mesa la imagen de un camionero llamado McElligott que durante 28 años expuso constantemente la parte izquierda de su cara a los efectos perjudiciales del sol. La parte izquierda de la cara la tenía más arrugada que la derecha y siempre hacía la misma ruta.

"No, no le daba el Sol", niega el internacional español "Le daba el Sol a través de un vidrio, el vidrio filtrar frecuencias de luz, no deja pasar el infrarojo. No tiene nada que ver, y un camionero tiene los ritmos circadianos destruidos, los hábitos de vida, por su trabajo, no es que sean los más adecuados (ya que trabaja de noche)", concluía.

Noticias relacionadas

La foto de Bill McElligot, canadiense de 69 años, publicada por 'The New England Journal of Medicine' en 2012, de acuerdo con la revista médica, se trata de una dolencia conocida como dermatosis unilateral, que en este caso en concreto fue producto de los casi 28 años que el sexagenario trabajó como camionero y estuvo expuesto regularmente a los rayos ultravioleta del sol.