Marcos Llorente pone en duda el fútbol y anticipa una retirada: "No sé si es bueno para la salud"

Marcos Llorente es un deportista que prioriza su salud ante todo. Es un futbolista con hábitos saludables que llenan su día a día y que, además, mejoran el rendimiento sobre el terreno de juego.

El madrileño sabe que estar en la élite del deporte requiere esfuerzo constante. Para mantener su rendimiento, sigue la dieta paleolítica, basada en la alimentación de los cazadores-recolectores del Paleolítico, que incluye carnes magras, pescado, huevos, frutas, verduras, frutos secos y semillas, y excluye ultraprocesados, cereales, lácteos, azúcar y aceites refinados. Múltiples cuidados, en resumen.

Marcos Llorente también sigue un horario natural: solo come cuando hay luz del día, ajustando las comidas a las horas de desayuno, comida y cena según la estación. Además, se expone al sol diariamente, saliendo a pasear a sus perros sin camiseta, independientemente del clima, para aprovechar la luz natural.

El fútbol, ¿beneficioso para la salud?

El jugador del Atlético de Madrid abrió una ronda de preguntas en Instagram y soltó una reflexión potente. El lateral del conjunto colchonero reflexionó sobre varios temas de salud, que le afectan durante su día a día en su carrera profesional.

"El fútbol no es salud, es rendimiento, y eso no es lo mismo que salud. Estrés físico extremo, viajes, presión mediática, microlesiones continuas, ritmos circasianos alterados, activación simpática casi permanente... Ni que hablar lo que necesitan frecuentemente analgésicos para poder jugar", afirma. "Eso no está diseñado para optimizar la longevidad, sino para ganar", considera el ahora lateral.

En el fútbol actual, se disputan múltiples partidos a lo largo de la temporada. Cada vez más, los calendarios son más cortos entre partidos y es más difícil optimizar el descanso, lo que provoca un aumento de lesiones.

Un posible adiós en unos años

"Lo que cambiaría del fútbol son los horarios y la cantidad de partidos. Sobre felicidad, habló de paz interna, coherencia y no vivir en comparación"; comentaba. "No es actitud, es biología. Llegará un momento, más pronto que tarde, que el fútbol dejará de compensarme", concluía.

Al final de la ronda de preguntas, asustó a los seguidores del Atlético de Madrid con una sorprendente afirmación. Y es que Llorente, no descarta dejarlo antes de lo que la gente imagina. Todo por su salud.