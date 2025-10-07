Marcos Llorente pasa de las conspiraciones para brindar con un vino de 22.000 euros: "Celebrar no me hace menos profesional"

El Atlético de Madrid es una montaña rusa de emociones: tras imponerse con claridad al Real Madrid en el derbi, el pasado fin de semana no pasaba del empate en Balaídos, con un Celta que se aferró al gol tardío del eterno Iago Aspas.

No obstante, el inicio de temporada de los colchoneros ha permitido demostrar que Julián Álvarez se encuentra un escalón por encima del resto y es capaz de resolver partidos encallados gracias a su calidad.

Otro de los 'soldados del Cholo' que está liderando al equipo, en su caso desde atrás, es el 'todocampista' Marcos Llorente, un jugador capacitado para ocupar prácticamente cualquier posición del once, aunque su posición más reconocible en estas primeras jornadas se encuentra en el lateral derecho.

El madrileño está en un gran momento de forma y ha decidido celebrarlo con un buen vino junto con su pareja Paddy Noarbe. Uno muy bueno, de 22.000 euros la botella, según han reconocido los especialistas, después de que publicase el brindis en sus redes sociales.

Se trata de un Domaine de la Romanée-Conti (DRC) de la añada de 1995 que el futbolista ha compartido con su esposa en Instagram, acompañado de un texto donde destaca la importancia de celebrar las cosas buenas de la vida: "En cuanto a la salud, claro que sé que el vino no es lo óptimo para mí , no soy tonto. Pero lo que me aporta abrir una botella junto a mi familia —conversaciones, abrazos, recuerdos— es infinitamente más grande que cualquier aspecto negativo", apunta.

Pese al alto coste, Llorente es consciente de la 'suerte' que tiene de poder consumir productos de esta categoría y no duda en exponerlo a sus seguidores: "No olvido el privilegio de poder experimentar vinos así, ni la suerte de tener con quién compartirlos", reflexiona en la publicación.

Más allá de sus gustos culinarios, Llorente ha destacado en más de una ocasión por sus comentarios polémicos acerca de diferentes teorías de la conspiración. Por ejemplo, no duda en exponer que a su juicio, los aviones dejan una estela debido a que nos fumigan con productos químicos desde el aire, o en resaltar que "la vida pasa, y las 'conspiraciones' van haciéndose realidad", al quedarse en medio de un túnel durante el viaje que realizaba el día del apagón nacional.

Además, era seguidor de las dietas paleolíticas, centradas en el consumo de carne, o contrario al uso de protección solar, pese a que más tarde se justificaba alegando que "en ningún momento dijo que no exista el melanoma, o que fuera negacionista del melanoma. Ni es irresponsable, ni falta al respeto a los que lo han sufrido".