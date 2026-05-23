Marcos Llorente, sobre su padre Paco (61 años): "Es mi evidencia científica"

Marcos Llorente vuelve a estar en el punto de mira después de ser el protagonista en la noche del martes en 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos. El futbolista del Atlético de Madrid analizó cómo ha sido la temporada colchonera, sobre todo tras la eliminación en semifinales de la Champions League ante el Arsenal.

Sin embargo, el jugador también habló sin tapujos sobre la relación que mantiene con su padre, Paco Llorente, quien ha sido uno de sus pilares fundamentales para llegar hasta donde está. Asimismo, no se mordió la lengua para hablar sobre su salud física y sus teorías acerca del sol, la crema solar y la luz roja.

A pesar de que el '14' del Atlético de Madrid confía plenamente en su progenitor, destapó en el formato de Atresmedia que tuvo que esforzarse, pues su relación era demasiado fría al principio. "Mi padre y yo somos muy fríos; ni nos saludábamos. Me pusieron un deber: decirle 'te quiero'", señaló.

El futbolista colchonero explicó que necesitó ayuda psicológica para romper la dinámica que tenía con su padre, hasta el punto de que le obligaron a decirle 'te quiero' y también a abrazarlo. Aunque no fue fácil, sobre todo al principio, luego se acostumbró y acabó rompiendo el hielo.

Marcos Llorente: "El deporte de competición no es sano" / Archivo

Llorente desveló que es algo que le ha ayudado con su padre, pero también a la hora de relacionarse con sus compañeros de equipo y amigos.

Después de hablar sobre su relación con su padre en 'El Hormiguero', Marcos Llorente compartió una foto de él sin camiseta para demostrar en qué nivel de forma física se encuentra y dijo: "Mi evidencia científica".

Paco Llorente, al descubierto / SPORT

El mensaje de la pareja de Marcos Llorente a Paco

El pasado 21 de mayo, Paco cumplió 60 años y la pareja de Marcos Llorente, Patricia Noarbe, compartió un escrito a través de su cuenta de Instagram para felicitarle: "Cumple otra vuelta al sol el abuelo más saludable y especial".

"Una persona noble, generosa y con una personalidad íntegra y coherente, que vive desde sus valores y no desde la aprobación del resto. Y yo tengo la gran fortuna de tener una relación muy bonita con él, porque además de alguna forma me cambió la vida, me hizo despertar", expresó.

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La creadora de contenido compartió que le ayudó en su bienestar, hasta el punto de que a día de hoy no necesita pastillas para encontrarse bien: "Gracias a pequeños cambios en mi día a día, a cuestionarme cosas que daba por normales y a toda la información que ellos compartían desde la curiosidad y la generosidad, mi cuerpo empezó a cambiar. Desaparecieron dolores, inflamación y síntomas que yo pensaba que iban a acompañarme toda la vida. Y empecé a vivir sana, fuerte, enérgica y conectada con mi cuerpo".