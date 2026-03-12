Marcos Llorente invierte más de un millón de euros en Naked & Sated

Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid, vuelve a estar en el punto de mira del foco mediático, pero esta vez no por sus polémicas declaraciones sobre qué estilo de vida hay que llevar a cabo, sino por el paso que ha dado en el mundo de la restauración.

El '14' del Atlético de Madrid ha decidido volver a invertir por la cadena de restauración saludable Naked & Sated, a través de una importante inyección capital, según pública el medio 'Vanitatis' en su página web.

No ha sido el único que ha puesto dinero, ya que también lo han hecho sus socios que apoyan el proyecto, Fast Good, S.L.. En los últimos dos meses, ha habido dos ampliaciones de capital: la primera de 600.000 euros en octubre y ahora otra reciente de una cuantía de 750.000 euros.

El principal motivo de esta inversión es que ya llevan varios ejercicios en números rojos, y después de estas operaciones, el capital social de la compañía se eleva hasta 1.797.644 euros, según la documentación mercantil.

Esta inversión llega en uno de los momentos más cruciales para el negocio, ya que la empresa en 2024 cerró con unas pérdidas de 270.694 euros, tras haber registrado ya 206.645 euros de números rojos en 2023.

La celebración de Marcos Llorente / EUROPA PRESS

En cuanto a la facturación, se consiguió un total de 2,58 millones de euros, notablemente por debajo de los 2,8 millones del ejercicio anterior. La compañía acumula, además, pérdidas de ejercicios previos cercanas a los 800.000 euros. Por eso, las dos ampliaciones de capital.

¿Cuál es el objetivo de Naked & Sated?

Fundada en 2019, Naked & Satedes una empresa dedicada a promover un estilo de vida saludable y el bienestar integral, con el propósito de eliminar los azúcares refinados y los alimentos ultraprocesados de su menú.

Al frente de la propuesta gastronómica se encuentra el reconocido chef e influencer Roberto Bosquet, uno de los creadores iniciales de la marca antes de su expansión a diversas ciudades de España. Su oferta incluye hamburguesas, pizzas con bases alternativas, bowls, ensaladas y repostería saludable.

Actualmente, la marca cuenta con seis establecimientos ubicados en ciudades como Madrid, Bilbao, Valencia y Pozuelo de Alarcón, además de estar en proceso de expansión mediante franquicias.