Marcos Llorente imagina el futuro del Atlético: "Luis Enrique estaría bien después de Simeone"

Marcos Llorente va con la verdad por delante. Siempre. Ideas y/o teorías conspiranoicas aparte, lo suyo es de otro planeta. El madrileño luce un físico privilegiado que lo convierte en una pieza fundamental para Simeone y, seguramente, en uno de los elegidos de Luis de la Fuente.

Es sinónimo de garantía. Antaño mediocentro clásico, pero reconvertido a lateral derecho - incluso carrilero - por Diego Pablo Simeone es también popularmente conocido por mostrar su, a menudo criticado, estilo de vida y por expresar su opinión sobre hábitos alimenticios y de descanso.

Llorente, que hace un par de días se pasó por 'El Hormiguero', fue entrevistado anoche en 'El Partidazo de la COPE', donde repasó su polémico estilo de vida y su manera de entender y vivir el fútbol.

"320 amaneceres al año"

Constante como pocos y fiel a sus hábitos hasta el extremo, dentro de su proyecto ‘Free Human’ sorprendió al revelar que ve unos "320 amaneceres al año". Se levanta alrededor de las 6:40, sale sin camiseta —incluso con cinco grados bajo cero— y pasea a sus perros. "No he tenido ni un catarro en todo el año", aseguró.

No consume TikTok ni ve la televisión desde que nació su hija. Y, salvo los días de partido o cuando está fuera de casa, a las 22:00 ya está en la cama.

Gyokeres, junto a Marcos Llorente / Agencias

Tampoco ve fútbol. Ni siquiera de sus rivales. De hecho, reconoció que no ve un encuentro completo desde la pasada Eurocopa: "Prefiero no verlo y guiarme por mi intuición". Para él, la charla técnica del míster es "suficiente".

También se mojó al valorar la temporada del Atlético de Madrid: "Un 7", dijo. Es cierto que el equipo llegó lejos en Copa y Champions, pero en LaLiga se quedó "demasiado atrás muy pronto" y volvió a cerrar el curso sin títulos.

Lucho, después del Cholo

No se mordió la lengua al hablar sobre la posibilidad de tener un entrenador con un control estricto del peso, como Marcelino o Bordalás: "No sé si podría estar con un entrenador así. Yo me marcho. Es una aberración, una esclavitud", afirmó con contundencia. "Nosotros casi no nos pesamos", añadió.

Su estilo de vida es "totalmente aplicable" en una concentración de 40 días. Llevará consigo sus bombillas y sus gafas especiales. Y aprovechó para tirarle piropos a Luis Enrique, exseleccionador de La Roja, de quien aseguró que "como entrenador es muy, muy bueno. Estaría muy bien después del Cholo", imaginó.

"La gente diferente me cae bien. Me gusta mucho porque tiene la personalidad para darle la semana de descanso a un jugador. Los días libres los maneja bien", explicó.

Noticias relacionadas

Por último, admitió que echará "muchísimo" de menos a Antoine Griezmann, pues tienen "mucha vida después del fútbol". Deja un vacío difícil de llenar en el Atleti y, aunque "nadie puede desempeñar esa magia que tenía él", dio un nombre que puede tener un gran año: Álex Baena. "Estoy convencido de que el año que viene, Álex va a explotar".