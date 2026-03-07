Marcos Llorente y Griezmann disfrutan a costa del Barça y se gastan un pastizal en el Asador Etxebarri

Los jugadores del Atlético de Madrid están de enhorabuena tras eliminar al FC Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey, en una eliminatoria que tuvo de todo, pero los del Cholo Simeone supieron aguantar la ventaja en el Spotify Camp Nou. En la final del torneo del KO ya les espera la Real Sociedad, uno de los equipos más en forma de 2026, coincidiendo con la llegada de Pellegrino Matarazzo al banquillo.

Antes de la gran final en La Cartuja, que se disputará el sábado 18 de abril, Marcos Llorente, Antoine Griezmann y sus respectivas parejas disfrutaron de los días de descanso otorgados por el técnico argentino para acudir a Euskadi, donde no desaprovecharon la oportunidad de comer en el Asador Extebarri, uno de los restaurantes más destacados del mundo.

La visita fue compartida a través de la cuenta de Instagram de Llorente, quien compartió varias imágenes de la experiencia vivida en el restaurante de Bittor Arginzoniz, en Atxondo. Una comida que lo tuvo todo.

En las imágenes se puede observar que no escatimaron en gastos y se dieron un festín de lujo: desde mariscos exquisitos como erizos y angulas, hasta las famosas anchoas, pasando por la icónica chuleta a la parrilla, el plato 'máster' de Extebarri.

El menú de degustación, que ronda los 300 euros, ofrece los platos más emblemáticos del restaurante. Además, el establecimiento gastronómico destaca por una técnica culinaria donde todos los alimentos se cocinan a la brasa con distintos tipos de leña.

Platos típicos del Asador Etxebarri / SPORT

Sin embargo, los seguidores del futbolista del Atlético de Madrid no pasaron por alto una fotografía en la que muestra la botella que acompaña al menú de degustación. Se bebieron una botella de Vosne-Romanée Premier Cru Cros Parantoux 2001, un Borgoña firmado por el mítico productor francés Henri Jayer. Un vino de alto voltaje.

Es una botella única, ya que solo se produjeron 3,500 unidades, y todas aquellas que no han sido abiertas se han convertido en piezas exclusivas. Dependiendo de la conversación y la procedencia, el vino puede estar valorado entre 15.000 y 40.000 euros.

Noticias relacionadas

No obstante, no es la primera vez que se ve a Llorente gastando esa cantidad de dinero por abrir una botella de vino, ya que en sus redes había compartido que se había bebido una botella de Romanée-Conti 1995, un vino tinto que roza los 22,000 euros por cada botella.