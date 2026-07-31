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Marcos Llorente explota por su 'relación' con Ferran Torres: "No hay nada más masculino que un hombre seguro de sí mismo"
El jugador del Atlético de Madrid ha respondido a una pregunta de un seguidor a través de una historia de Instagram
Está siendo un verano muy intenso para los campeones de la selección española, sobre todo para Ferran Torres, el autor del gol que dio la segunda estrella a España, y Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid. Después de conquistar la Copa del Mundo, ambos futbolistas viajaron a Ibiza para disfrutar de unos días de descanso, donde se les vio desconectando del ruido mediático con todo tipo de lujos.
Pocos días después, salieron a la luz varias imágenes que no pasaron desapercibidas en redes sociales, concretamente en X, antes conocido como Twitter, en las que se les veía abrazándose, algo completamente normal entre dos amigos, pero que generó debate.
En medio del runrún, el atacante de Foios ha estado vinculado a varios supuestos romances. El primero de ellos con la artista Ana Mena, quien negó los hechos cuando se fue cuestionada al respecto. "Es absurdo, de verdad", confesó.
También se le ha relacionado con Jasmine Hafez, una azafata italiana especializada en eventos y turismo. La revista 'Lecturas' aseguró que ambos fueron vistos en algunos de los locales más conocidos del verano, como Ushuaïa, Lío Ibiza o Amnesia.
La reflexión de la pareja de Marcos Llorente
Ayer, la esposa del '14' del Atlético de Madrid, Paddy Noarbe, compartió una reflexión a través de su cuenta de Instagram, donde decía que "amar a alguien no debería limitar su libertad, sino darte más seguridad para disfrutarla".
El futbolista zanja el debate
Ahora, el futbolista del conjunto colchonero ha decidido responder a varias preguntas de sus seguidores a través de las historias de Instagram. "Tengo unas horas de viaje a Barcelona. Dime cosas vavavava", dice.
Una de las cuestiones ha sido sobre su relación de amistad con el atacante del Barça. La pregunta ha sido: "¿Por qué crees que la gente hizo tanto escándalo porque Ferran te abrazara?".
Llorente no ha dudado en decir: "Me sorprende que en 2026 siga generando debate que dos hombres se den 'cariño'. Pero luego veo cómo está el patio y lo entiendo".
"Para mí no hay nada más masculino que un hombre seguro de sí mismo, que no tiene miedo a demostrar afecto a otro amigo", ha concluido, con el objetivo de zanjar el debate de una vez por todas.
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