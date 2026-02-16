Marcos Llorente, sobre su estilo de vida: "Voy a decir algo... soy consciente de la vida que me he ganado"

Marcos Llorente es un jugador diferente. Es un deportista que cuida su salud, con hábitos saludables que llenan su día a día y que, además, mejoran el rendimiento sobre el terreno de juego.

El madrileño sabe que estar en la élite del deporte requiere esfuerzo constante. Para mantener su rendimiento, sigue la dieta paleolítica, basada en la alimentación de los cazadores-recolectores del Paleolítico, que incluye carnes magras, pescado, huevos, frutas, verduras, frutos secos y semillas, y excluye ultraprocesados, cereales, lácteos, azúcar y aceites refinados.

Marcos Llorente también sigue un horario natural: solo come cuando hay luz del día, ajustando las comidas a las horas de desayuno, comida y cena según la estación. Además, se expone al sol diariamente, saliendo a pasear a sus perros sin camiseta, independientemente del clima, para aprovechar la luz natural.

Llorente alza la voz

Además, difunde un mensaje claro sobre la exposición al sol, y el uso de la luz roja en interiores. Lo ha hecho en múltiples ocasiones a través de su empresa Aureo Lightstyle. El modelo en concreto se llama MarcosMania Día y se encuentra en el grupo de dispositivos de uso personal y diurno. Se diferencia de otras gafas de la marca por sus cristales amarillos y su montura de pasta negra.

La principal función es evitar la exposición a la luz azul en espacios interiores, que proviene de bombillas o teléfonos, por ejemplo, y así acompasar los ritmos de vigilia y sueño con el ciclo natural del sol.

El colchonero decidió responder con un mensaje reflexivo en una historia a través de sus redes sociales. "Quiero decir algo con calma, partiendo de que cada uno vive como le da la gana y todo es respetable", empezaba diciendo.

"Muchos me habéis hablado de genética y de privilegio. Y quiero decir algo con calma. Partiendo de que cada uno vive como le da la gana y todo es respetable", empieza diciendo.

"Pero para mí la genética es la base, no el destino. La genética carga el arma. El entorno y los hábitos aprietan el gatillo. Pensar que todo es genética es cómodo, porque entonces no hay responsabilidad. Creer que la salud es suerte o lotería, nos libera, pero nos quita poder", continúa.

"También he leído que 'cuando eres rico…', soy consciente de la vida que me he ganado a base de trabajo y esfuerzo desde muy pequeño y que eso me hace las cosas más fáciles. Pero conozco muchísimas familias sin mi tiempo ni mis recursos económicos que se cuidan igual. Y es más conozco personas con muchos más que yo que no lo hacen. No es cuestión de privilegio, es cuestión de prioridad. Cuando entiendes que la salud es la base de todo, la colocas primero. Si no construyes tu vida sobre la salud, siempre estarás apagando fuegos y está perfecto, pero no vale mirar hacia otro lado. Esto no va de tener más, va de entender mejor", reivindica el centrocampista y lateral del conjunto colchonero.