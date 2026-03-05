Marcos Llorente desmonta a los que lo llaman "analfabeto" o "negacionista": "Por eso insultan..."

Ideales y/o teorías conspiranoicas aparte, lo de Marcos Llorente es de otro planeta. El madrileño, ahora con su melena rubia al viento, luce un físico privilegiado que lo convierte en una pieza fundamental para el Cholo y, en definitiva, en un futbolista que cualquier entrenador querría tener a su disposición.

Es sinónimo de garantía. Lo pongan donde lo pongan. Antaño mediocentro clásico, pero reconvertido a lateral derecho - incluso carrilero - por Diego Pablo Simeone es, también, popularmente conocido por mostrar su, a menudo criticado, estilo de vida y por expresar su opinión sobre hábitos alimenticios y de descanso.

Raphinha se mide en carrera a Marcos Llorente / Alejandro García / EFE

Llorente, que tras el pase a la final de la Copa del Rey sorprendió con unas declaraciones en las que adelantó su retirada, salió al paso de las críticas que recibe a diario por su disciplinada rutina o su decisión de llevar lentes amarillas y/o rojas mediante un largo comunicado en su perfil de 'Instagram'.

"Esto acaba de empezar, 2026 será épico"

"Ayer me encontré con un mensaje de un “profesional” sobre mí en un famoso periódico de nuestro país y me hizo reflexionar sobre las críticas. Hay un tipo de persona que cuando ve a alguien pensar por sí mismo, se activa desde el miedo. Los insultos no vienen de la inteligencia, vienen del miedo", arranca.

"Cuando alguien no puede debatir ideas ataca a la persona. Cuando no entiende la salud, la reduce a dogmas y cuando no ha hecho el trabajo interno, grita “peligro” para sentirse seguro. Por eso insultan y por eso necesitan llamar “analfabeto”, “peligro” o “negacionista” a quien no se arrodilla ante el dogma", añade.

Y concluye con una frase reveladora: "Sigo estudiando, sigo experimentando, sigo viviendo en coherencia con lo que mi cuerpo, la biología y la naturaleza me enseñan cada día. Y eso, a algunos, les duele. Solo puedo decir una cosa, esto acaba de empezar. Se vienen cosas. 2026 será épico. La verdad no necesita gritar".

Recibió, asimismo, el apoyo de compañeros de profesión como Ibai Gómez o de dietistas y nutricionistas que refuerzan su forma de ver la vida.

