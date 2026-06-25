Marcos Llorente desata la polémica con su nuevo proyecto fuera del fútbol: quiere crear su propio colegio

Marcos Llorente lleva meses en el foco mediático por su particular forma de entender la salud, la alimentación y los hábitos diarios. Sus reflexiones generan un debate constante entre quienes las apoyan y quienes las consideran demasiado extremas.

El jugador del Atlético de Madrid defiende que su objetivo es vivir de la forma más natural posible, aunque es consciente de que su discurso no siempre encaja con la realidad actual. En su entrevista con Diario SPORT lo resumía así: "Esta vida nos está llevando a lo artificial, que creo que no es lo correcto y que no es lo saludable".

Ahora, Llorente ha vuelto a ser noticia tras desvelar un proyecto que va más allá del fútbol: la idea de crear un colegio o centro educativo enfocado en la primera infancia.

Una iniciativa que nace de su propia visión sobre cómo debería ser el entorno en el que crecen los niños: "Uno de los proyectos que tenemos en mente y que me hace muchísima ilusión es un colegio hasta los seis años, donde los niños reciban la educación que nosotros consideramos que les toca oportuna", explicó en el pódcast 'Acento Noor'.

Marcos Llorente sobre su compañero Julián Álvarez / a

El futbolista defiende un modelo educativo basado en la experiencia y en metodologías ya existentes, pero adaptadas a lo que él considera un entorno más saludable: "Que tenga un ambiente de luz bueno, que tenga muchas actividades al aire libre, que estén protegidos de los campos electromagnéticos, que no haya pantallas, iPads, que sean juguetes de los de entonces".

Llorente también subrayó que la intención del proyecto va más allá de lo educativo y llega a la alimentación y el entorno general del centro: "El tema de los tóxicos también y la comida que se les dé".

El lateral reconoció que este proyecto está muy ligado a su vida familiar y, en concreto, a su hija: "Realmente, es hacer un colegio para poder llevar a mi hija. Quiero soltar a mi hija en un sitio donde sepa que va a estar perfecta, como en casa".

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Por ahora, el futbolista del Atlético de Madrid no ha dado detalles concretos sobre plazos o puesta en marcha, pero su idea ha vuelto a abrir el debate sobre los modelos educativos alternativos y el papel de la tecnología en la infancia.