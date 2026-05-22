Marcos Llorente defiende brindar con un vino de 22.000 euros pese a sus estrictos hábitos de salud

El estilo de vida de Marcos Llorente vuelve a situarse en el centro de la conversación pública. El centrocampista del Atlético de Madrid, conocido por sus estrictas rutinas de entrenamiento y alimentación, sorprendió esta vez al mostrar una de las botellas de vino más exclusivas y caras del mundo durante una celebración familiar.

El jugador compartió en redes sociales una imagen junto a su mujer brindando con un Romanée-Conti 1995, un vino francés cuyo precio puede alcanzar los 22.000 euros dependiendo del mercado y del estado de conservación de la botella. La publicación generó debate entre seguidores y aficionados, especialmente por la imagen de deportista extremadamente meticuloso que Llorente ha construido durante los últimos años.

Un deportista obsesionado con el rendimiento

A lo largo de su carrera, Marcos Llorente ha protagonizado numerosas conversaciones relacionadas con sus hábitos de salud. Sus entrenamientos específicos, su apuesta por la dieta paleolítica o incluso el uso de gafas con cristales amarillos han convertido cada detalle de su rutina en motivo de análisis.

Precisamente por esa reputación llamó la atención su elección de vino para una celebración privada. Lejos de esconderlo, el futbolista defendió públicamente que disfrutar de un momento puntual con su familia no contradice su compromiso profesional.

"En cuanto a la salud, claro que sé que el vino no es lo óptimo para mí, no soy tonto. Pero lo que me aporta abrir una botella junto a mi familia, conversaciones, abrazos, recuerdos, es infinitamente más grande que cualquier aspecto negativo", escribió el jugador.

El futbolista también quiso dejar claro que separar el alto rendimiento de la vida personal forma parte de su equilibrio emocional. "Celebrar no me hace menos profesional, al contrario: me recuerda que también he aprendido a separar las cosas y a darle a cada momento su espacio", añadió.

Qué hace tan exclusivo al Romanée-Conti 1995

La botella elegida por el jugador pertenece a Domaine de la Romanée-Conti, considerada una de las bodegas más prestigiosas y exclusivas del mundo. Situada en Vosne-Romanée, la firma produce algunos de los vinos más cotizados del mercado internacional.

El Romanée-Conti procede de un viñedo Grand Cru de apenas 1,81 hectáreas y su producción anual ronda las 6.000 botellas, una cifra muy reducida para la enorme demanda existente entre coleccionistas y grandes aficionados al vino.

La añada de 1995 es especialmente apreciada y puede alcanzar precios de entre 13.000 y 22.000 euros. Su valor responde tanto a la escasez como al prestigio histórico de la bodega y al interés que despierta cada botella en subastas y mercados especializados.

Una bodega convertida en símbolo de lujo

El prestigio de Domaine de la Romanée-Conti ha quedado reflejado en varias subastas internacionales. Una botella de Romanée-Conti de 1945 llegó a venderse por 812.500 dólares, estableciendo uno de los récords más altos de la historia del mercado vinícola.

Aquella añada es considerada una de las más exclusivas debido a que únicamente se produjeron alrededor de 600 botellas. Curiosamente, el récord anterior también pertenecía a otra botella de la misma bodega, subastada en 2018 por 558.000 dólares.

Con este brindis, Marcos Llorente vuelve a demostrar que su figura genera interés tanto dentro como fuera de los terrenos de juego, mezclando disciplina deportiva, exposición pública y una vida personal que no deja indiferente a nadie.