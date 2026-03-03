Marcos Llorente, tras clasificarse para la final de la Copa del Rey trece años después: "No pensábamos que íbamos a sufrir tanto"

El Atlético de Madrid volverá a disputar una final de la Copa del Rey tras eliminar al FC Barcelona en las semifinales del torneo. El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone hizo valer la contundente ventaja de 4-0 conseguida en el partido de ida en el estadio Metropolitano para asegurar su presencia en el duelo decisivo del campeonato del K.O., a pesar del 3-0 encajado en la Ciudad Condal.

El conjunto rojiblanco no alcanzaba una final copera desde hacía trece años. La última ocasión se remonta a la temporada 2012-2013, en una cita inolvidable para la historia del club. Aquel día, en el estadio Santiago Bernabéu y frente al eterno rival, el Real Madrid, el Atlético conquistó su décima Copa del Rey gracias a un gol de João Miranda en la prórroga, que estableció el definitivo 1-2. Aquella victoria supuso además el primer título de la etapa de Simeone al frente del equipo madrileño.

Sorprendidos

Marcos Llorente se estrenará en una final con el Atlético de Madrid. El polivalente futbolista madrileño, habitual lateral derecho en el esquema de Simeone, reconoció que al cuadro colchonero le costó más de lo previsto superar la eliminatoria, pese al 4-0 logrado en la ida. "Sabíamos que el Barça iba a salir a por todo y nosotros no pensábamos que íbamos a sufrir tanto. Nos han hecho mucho daño en córners y centros laterales, algo que no pensábamos que fuera a suceder", apuntó.

Sobre sus sensaciones tras el 3-0 logrado por Marc Bernal, Llorente indicó que sólo pensaban en aguantar como equipo para evitar el cuarto gol que forzara la prórroga. "Sólo pensábamos en aguantar, estar juntos, unidos, ser solidarios, ayudarnos cuando ellos marcaron el 3-0".

Noticias relacionadas

El madrileño reconoció que meterse en la final trece años después es una satisfacción para todos los atléticos: "Es una alegría. Estamos muy contentos. Ahora sólo nos queda el último esfuerzo, el último arreón".