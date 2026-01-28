Marcos Llorente aclara el dilema de las gafas: "Nos tenemos que adaptar a la sociedad moderna"

Marcos Llorente ha sido protagonista durante muchos meses por algunos discursos sobre la salud. Ha estado criticado y cuestionado, debido a que la sociedad pone en duda la funcionalidad de algunos consejos que el jugador del Atlético de Madrid comentaba públicamente.

El centrocampista/lateral, internacional con la selección española, es un jugador que se cuida mucho, tanto dentro, como fuera de los terrenos de juego. No es la primera vez que Llorente habla de su alimentación, de sus cuidados físicos (como salir al exterior sin camiseta en invierno) y otro tipo de rutinas para cuidar tu metabolismo.

Pero sin duda, uno de los 'tips' que más repercusión ha tenido ha sido el dilema de las gafas anti luz azul, ya sea amarillas o rojas. Llorente, que es co-propietario de una empresa de gafas, llamada 'Aureo LightSyle', junto a Carlos Stro y Guillermo Rodríguez, ha hecho un video aclarando el uso de ambos colores de gafas, dependiendo del momento del día.

¿Gafas amarillas o rojas?

"Como muchos habeis preguntado y tenéis dudas, os vengo a aclarar el tema de las gafas. Como ya sabéis, la luz artificial nocturna es muy perjudicial para la salud y todo este tipo de herramientas te ayudan a no sufrir esos efectos nocivos que tiene la luz azul", comienza afirmando Marcos Llorente.

"Existen dos tipos de gafas: las amarillas y las rojas. Las amarillas son para utilizarlas en interiores, para utilizarlas delante de un portatil, de un ordenador o el móvil, y es muy interesante usarlas de día y siempre que estés en interiores, porque en la calle, cuando está el sol, no hace falta usar nada", afirma.

Hoy en día, pasamos mucho tiempo encerrados en las oficinas o en casa, ya sea por trabajo o tiempo libre, y según algunos estudios científicos, hay algunos hábitos que benefician la salud humana, como el uso correcto de la luz artificial.

"También están las gafas rojas, para cuando el Sol se ha ido. Da igual que estés en interior o exterior. Si vas a recibir una luz que no sea la roja, debes ponerte estas gafas rojas, que va a hacer que te protejas de la luz noctura. Hay muchos estudios y evidencia científica, que es muy perjudicial para la salud, te protege de la melatonina, que es uno de los antioxidantes más importantes que tenemos y es crucial para la salud", comenta.

"Nosotros estamos hechos para vivir en el exterior, en la calle, y simplemente esto, son herramientas para cuando estemos en interiores o trabajos, que esta sociedad moderna nos lleva a ello, pues estar protegidos. Con estas bombillas, puedes iluminar tu casa de luz roja que debería ser la única luz que vean tus ojos una vez se ha ido el Sol", concluye.

