Marcos Llorente (31 años): "Mi propósito no es el fútbol, no lo siento así. A mí se me da bien, pero cuando hablo de Free Human siento como que es mi propósito de vida"

Marcos Llorente sorprendió a todos tras anunciar que se retira de la selección española de fútbol después de proclamarse como campeón del mundo en el Mundial de 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá. El futbolista del Atlético de Madrid reconoció en su carta de despedida que todavía podría haber seguido jugando durante varios años.

"Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la Selección. Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta", empezó diciendo.

El futbolista colchonero no dudó en decir que "sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida. Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada".

Por último, expresó que "Solo puedo estar infinitamente agradecido a todas las personas con las que me he cruzado durante estos años y que han hecho posible que mi familia y yo podamos vivir momentos únicos e inolvidables. Me quedo con todo lo vivido, pero, sobre todo, con estos últimos 52 días. Con un grupo maravilloso que luchó hasta el final por dejar a España en lo más alto. Y así lo hizo. Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia".

Marcos Llorente, en el punto de mira / Archivo

Hace unos días, el jugador del Atlético de Madrid sorprendía con sus declaraciones a Noor Ben Yessef sobre por qué su proyecto 'Free Human', su estilo de vida y los consejos de salud van por delante del fútbol.

Marcos Llorente / SPORT.es / Instagram

En primer lugar, empezó admitiendo que "mi propósito no es el fútbol, no lo siento así", aunque reconoció que "a mí se me da bien el fútbol y me encanta, pero cuando hablo de 'Free Human' siento como que es mi propósito de vida y que quizás, por qué no, estoy aquí para darle voz a este estilo de vida".

"Siempre digo que tantos profesionales mueven y están como locos por inculcar a sus pacientes porque creen tanto en ello como yo y creemos que puede ayudar a muchísimas personas a vivir", argumentó.

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Sin embargo, quiso matizar que "no hablo de estar más años aquí de los que tocan, que no, sino el tiempo que estés aquí, que estés con presencia, con calidad y con salud, que es lo más importante".