Marc Pubill: de objetivo del Barça a invisible para Simeone

En un escenario más que propicio para que Diego Pablo Simeone sentara al incansable Marcos Llorente y apostara por un prácticamente inédito Marc Pubill, que el elegido para ocupar el lateral derecho fuese Nahuel Molina cogió por sorpresa al aficionado rojiblanco. El egarense, de hecho, se quedó a cero ante el Union SG. Y, el argentino, que alternó entre lateral y tercer central, no aprovechó del todo su oportunidad y acabó, incluso, viendo la amarilla. Llorente, por su parte, saltó al césped en el 88' y anotó el 3-1 definitivo para evitar sustos ante un cuadro belga que asedió la meta de Oblak durante el tramo final del choque.

Marc Pubill (Terrassa, 2003) se salió en el Almería y se coló en el radar de varios grandes, especialmente de Italia (Milan y Atalanta). Pero el Wolves llamó a su puerta y, cuando parecía que iba a poner rumbo a la Premier League, se entrometió un Atlético que finalmente se salió con la suya y cerró su incorporación a cambio de 16 millones.

Marc Pubill en los Juegos Olímpicos. / Agencias

Antiguo deseo azulgrana

Paso al frente de un Marc que se unía al ilusionante proyecto rojiblanco para competirle el puesto a un Marcos Llorente que ya le comió la tostada a Nahuel el pasado curso. Su excelso nivel mostrado en Segunda lo llevó, incluso, al radar de un Barça que consideró su fichaje en verano de 2024, tras colgarse el oro en los Juegos Olímpicos de París.

Su poderío físico, recorrido y envidiable envergadura (1,90m) llamaron la atención de un conjunto azulgrana que andaba pendiente del futuro de Joao Cancelo y que veía a Jules Koundé como un comodín en esa demarcación. Pero el egarence permaneció un curso más en el cuadro indálico.

En lo que va de curso, el ex del Almería acumula 37 minutos entre Liga y Champions (13' ante el Villarreal, 11' ante el Rayo Vallecano y 13' ante el Liverpool), habiendo saltado al césped en el tramo final de los tres encuentros que lleva disputados. Sí que desempeñó un rol protagonista en la Reconstruction Cup que jugaron los de Simeone ante el Inter en pleno parón de selecciones de octubre. Completó los noventa minutos y ofreció buenas prestaciones sobre el verde.

¿Llegó su hora?

Un escenario para nada idílico para un Pubill que ahora, sin embargo, podría ver cambiar su situación. Está por ver si la inoportuna lesión de Robin Le Normand, que estará de seis a nueve semanas de baja, le abre las puertas a la titularidad teniendo en cuenta que Giménez - que viene de cierta inactividad - es el único futbolista disponible en el perfil derecho del eje de la zaga.

MADRID, 13/09/2025.- El centrocampista del Villarreal Santi ComesaÃ±a (2-i) cabecea un balÃ³n ante Marc Pubill, del AtlÃ©tico, durante el partido de la cuarta jornada de LaLiga de fÃºtbol que AtlÃ©tico de Madrid y Villarreal CF disputan este sÃ¡bado en el estadio Metropolitano. EFE/Sergio PÃ©rez / EFE

Hancko y Lenglet son zurdos y deberían jugar a pierna cambiada, por lo que Pubill se presenta como una alternativa muy potable para el Cholo. ¿Será su momento?