Todo está en las manos de Bernardo Silva

Bernardo Silva sigue siendo uno de los protagonistas del mercado después de confirmarse su marcha del Manchester City a final de temporada. Aún no está claro cuál será su próximo destino, después de haber sido vinculado a varios equipos de primer nivel y a distintas competiciones, pero según informó 'La Gazzetta dello Sport' ayer, el Atlético de Madrid está muy atento a la situación del internacional portugués.

Según ha podido saber SPORT, el interés colchonero por el luso es total. En el Metropolitano consideran que Bernardo encajaría a la perfección en un proyecto competitivo y con ambición europea, y creen que su calidad, sacrificio y experiencia serían muy beneficiosos para el grupo.

Bernardo Silva celebra la FA Cup conseguida con el Manchester City / NEIL HALL / EFE

Ahora bien, la pelota está en el tejado del jugador. Es Bernardo Silva quien debe escoger su próximo destino y, a día de hoy, todo está en su mano. El futbolista valora con calma sus opciones antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro, aunque hay varios factores que lo pueden 'empujar' a Madrid.

Tres condiciones importantes

En su balanza, más allá del proyecto deportivo, aparecen tres grandes condiciones para elegir destino: el sueldo, la prima de fichaje y el lugar de residencia. No son detalles menores, especialmente para un jugador que ya ha demostrado en el pasado que la vida fuera del campo también pesa mucho en sus decisiones profesionales.

En ese sentido, Manchester nunca terminó de convencerle del todo. Aunque en el City ha vivido años brillantes, con títulos, protagonismo y un papel importante en el equipo de Pep Guardiola, el entorno de la ciudad inglesa no acabó de seducir plenamente al portugués, que en momentos puntuales se sintió solo y añoró su querida Lisboa.

Bernardo Silva, jugador del Manchester City / SEBASTIEN NOGIER

También cuenta el factor familiar. A Inés Tomaz, mujer de Bernardo, le gusta mucho España, un punto que puede jugar a favor de LaLiga. Además, la hermana de su esposa, la influencer Mariana Degener, vive en Barcelona con su marido, el empresario barcelonés Pablo Martínez de Salinas. Una circunstancia que en su momento acercaba al futbolista al Barça y que mantiene a España como un destino atractivo para el jugador luso.

LaLiga es una competición que atrae al portugués y el Atlético quiere aprovechar este cóctel de condiciones para conseguir su fichaje. No obstante, como hemos dicho, la resolución dependerá exclusivamente de Bernardo Silva. Su elección marcará uno de los movimientos más interesantes del próximo mercado.