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Manolo Lama desvela el plan que tiene el Atlético de Madrid con Julián Álvarez: "No lo van a regalar"

El periodista de la Cadena COPE informó de la idea que tiene el equipo colchonero con el jugador argentino

Julian Alvarez, jugador del Atlético de Madrid

Julian Alvarez, jugador del Atlético de Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Julián Álvarez ha puesto patas arriba al Atlético de Madrid. El delantero argentino habló después de la victoria contra Austria por 2-0, gracias a los goles de Leo Messi, donde aseguró que lo mejor para él como para el club colchonero es llegar a un acuerdo para "una transferencia", porque quiere "cumplir su sueño".

Unas palabras que pueden interpretarse como un claro guiño al FC Barcelona, que lo considera su principal objetivo para sustituir a Robert Lewandowski. Tanto Joan Laporta como Hansi Flick creen que es el jugador ideal para cubrir el vacío que dejará el delantero polaco, ya que puede encajar a la perfección junto a Lamine Yamal, Raphinha y el reciente fichaje de Anthony Gordon, procedente del Newcastle.

Las declaraciones del atacante argentino están dando la vuelta al mundo y el periodista Manolo Lama informó sobre el plan que tiene el Atlético de Madrid con Julián Álvarez.

El periodista de la Cadena COPE señaló que "ya por una cuestión de honor", el club colchonero no se plantea de ninguna de las maneras vender al delantero argentino al conjunto azulgrana.

Julián Alvarez, en el partido del MUndial 2026 entre Argentina y Austria

Julián Alvarez, en el partido del MUndial 2026 entre Argentina y Austria / EFE

Son conscientes de que el futbolista tiene pie y medio fuera del Atlético de Madrid, por lo que ya han comenzado a tantear al delantero en la Premier League. Uno de los clubes que más interés ha mostrado es el Arsenal, equipo dirigido por Mikel Arteta.

El colaborador de 'El Partidazo de COPE' anunció que la operación consistiría en un traspaso de Julián Álvarez a cambio de una cantidad de dinero, que podría rondar entre los 40 y 60 millones de euros. En la operación también entraría el delantero sueco Viktor Gyökeres.

Viktor Gyökeres, durante el Arsenal-Atlético de Madrid de semifinales de Champions League

Viktor Gyökeres, durante el Arsenal-Atlético de Madrid de semifinales de Champions League / EUP

El conjunto inglés desembolsó hace menos de un año alrededor de 70 millones de euros entre cantidad fija y variables por el atacante sueco, procedente del Sporting CP.

"No lo van a regalar"

Lama aseguró que el Atlético de Madrid "no va a regalar a Julián Álvarez" y avisó de que "son capaces de dejar al futbolista en el equipo, aunque no juegue".

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Es una operación que ya comentó Jota Jordi en 'El Chiringuito', pero para que se concrete, el futbolista argentino tendría que ver con buenos ojos acabar en el conjunto de Arteta.

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