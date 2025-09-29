La 'manita' de Griezmann señala los 200

Dicen que lo bueno se hace esperar, y Griezmann se lo tomó al pie de la letra. El 'Principito' tardó 238 días en volver a ver portería en la Liga y no pudo escoger un mejor escenario para reencontrarse con el gol. Por primera vez en 75 años de historia, el Atlético de Madrid le marcó cinco goles al Real Madrid (5-2). Y la guinda del pastel fue 'made in France'.

La tarde no empezó bien para Antoine. El club rojiblanco anunció a los once jugadores que iban a salir desde el inicio, pero no había ni rastro del francés. Por primera vez desde mayo de 2022 y once derbis más tarde, Griezmann empezó el encuentro desde el banquillo. Simeone no quiso arriesgar demasiado y no tocó ninguna pieza del puzzle hasta que Julián puso el 4-2 en el luminoso del Metroplitano. Con el partido encaminado, el 'Cholo' se puso manos a la obra con los cambios.

Antoine pisó el césped en el 83 de partido y, aunque tardara 1.102 minutos en volver a anotar en la competición doméstica, solo le hicieron falta diez para completar la 'manita' frente al equipo vecino. Eso y Álex Baena, que dio su primera asistencia vistiendo la elástica rojiblanca. Lo celebró por todo lo alto con el resto de sus compañeros y volvió a besarse el escudo con el mismo cariño que lo hizo el primer día. El Atlético lo echaba de menos.

A un paso de los 200

Antoine Griezmann ya suma 199 goles con la camiseta rojiblanca y se pone a tiro de los 200, una cifra que nadie ha conseguido en el club colchonero. De hecho, fue también frente al Real Madrid cuando el delantero agrandó su leyenda en el Atlético. En la semifinal de la Supercopa de España ante al equipo blanco el francés anotó su tanto número 174 con el que superó a Luis Aragonés y se convirtió en el máximo goleador de la historia del club.

Sobre alcanzar el doble centenario, 'Grizzi' aseguró que "no tengo nada pensado". El '7' de Simeone apuntó que es una cifra increíble y que está muy orgulloso, añadiendo que "quiero seguir haciendo historia en este club". "Ojalá lleguen pronto los 200, primero para ayudar al equipo y luego a mí, me haría más feliz todavía", explicó.

La 'Resurrección' del Atlético

Koke Resurrección volvió a ser faro, brújula y motor del Atlético de Madrid. Quién sino. El jugador rojiblanco firmó un gran partido ante al Real Madrid en el que no se dejó nada en el tintero (con asistencia de oro incluida) y su fe incansable lo sigue llevando a lo más alto. De hecho, el pasado sábado, Koke sumó un nuevo hito a su currículum igualando a Sergio Ramos como el jugador con más derbis madrileños disputados (43). Un capitán que ya es eterno.