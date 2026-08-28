El Manchester City llama a la puerta de Julián

El culebrón de Julián Álvarez suma un actor inesperado. Según adelantó MARCA, el Manchester City ha llamado a la puerta del Atlético en las últimas horas para tantear el regreso del delantero argentino, una vía que hasta ahora parecía reservada en exclusiva al Arsenal dentro del mercado inglés. El movimiento llega en un momento delicado para el club de Guardiola: las salidas de Marmoush y Savinho han dejado el frente de ataque diezmado y el nombre de La Araña ha vuelto a ponerse sobre la mesa en Mánchester, según el mismo diario, a modo de cesión.

No deja de ser una paradoja. Hace apenas dos veranos fue el propio Julián quien decidió abandonar el Etihad rumbo al Metropolitano en busca del protagonismo que la sombra de Haaland le negaba. Ahora es su exclub el que aprovecha la coyuntura del argentino para explorar un camino de vuelta.

Conviene, eso sí, medir el alcance del movimiento. MARCA precisa que el tanteo no ha derivado todavía en negociación alguna y que el City se topa exactamente con los mismos hándicaps que frenan a un Arsenal que tampoco acaba de lanzarse de lleno. Por un lado, la reticencia del propio futbolista a regresar a Inglaterra. Por otro, la firmeza de un Atlético que no se sentará a hablar por menos de 150 millones o por una operación que le garantice un recambio de nivel, con Gyökeres como referencia manejada en el club.

Mientras el mercado se agita, la escena en el Cerro del Espino apuntaba a la calma. Tras tres días consecutivos sin aparecer por la ciudad deportiva, Julián sí acudió este viernes por la tarde para trabajar en solitario junto a varios empleados del club, poniendo fin a su 'indisposición' y siguiendo el plan específico diseñado para su puesta a punto. Un gesto que, en la práctica, equivale a asumir la realidad: el Barcelona es imposible y la Premier es la única alternativa a seguir de rojiblanco.

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Simeone, por su parte, no se salió del guion en la rueda de prensa previa al duelo ante el Sevilla. El Cholo confirmó que el delantero no estará disponible ni viajará con la expedición rojiblanca y se escudó en la posición institucional: "El club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron". El técnico evitó cualquier reproche público y repitió el discurso de las últimas semanas: dice mantenerse en la misma posición y esperar poder ayudarlo desde lo deportivo para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para el equipo. Su mensaje de fondo fue deliberadamente optimista: mientras haya salud, sostuvo, todo se puede revertir.