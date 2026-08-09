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Manchester City - Atlético de Madrid: resumen, resultado y highlights del partido de pretemporada
Sigue las reacciones del partido en Seúl de pretemporada entre Atleti y City
Jesús Burgos
Atlético de Madrid y Manchester City juegan su último partido preparatorio para la temporada 2026/27 en Seúl. Sigue el partido en directo en SPORT.
¡HASTA LA PRÓXIMA!
Con esto nos despedimos. Desde SPORT.es os agradecemos vuestra compañía y esperamos reencontrarnos en los próximos encuentros de esta pretemporada antes del inicio de la campaña 2026/2027. ¡Gracias a todos y hasta la próxima!
FINAL | 3 - 1
Victoria del Manchester City sobre el Atlético de Madrid (3-1) con doblete de Omar Masmoush y Aït-Nouri que remontaron el gol inicial del canterano Jorge Domínguez. Los del 'Cholo' Simeono finalizarán la pretemporada el próximo viernes 14 a las 17:30 horas frente al Olympique de Marsella en el CEPAC Vélodromec.
2ª PARTE | 90+6' | 3 - 1
¡Final del partido!
2ª PARTE | 90+3' | 3 - 1
Pablo Barrios filtra un pase en busca de Arnau pero el balón se va largo. Menos de dos minutos para el pitido final.
2ª PARTE | 90+2' | 3 - 1
¡A punto estuvo el Atleti de recortar distancias!
2ª PARTE | 90' | 3 - 1
Seis minutos de tiempo añadido.
2ª PARTE | 89' | 3 - 1
¡GOOOOOOOOOOL de Ait Nouri! Gran pase filtrado para que Raya Aït-Nouri finalice al palo largo y marque el 3 a 1.
2ª PARTE | 87' | 2 - 1
Esquivel aparece y despeja el peligro. El Atlético de Madrid está sufriendo en estos últimos minutos.
2ª PARTE | 85' | 2 - 1
Últimos cinco minutos de partido con la ventaja del Manchester City en el marcador.
2ª PARTE | 82' | 2 - 1
También entra Echeverri por Savinho.
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