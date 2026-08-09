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Manchester City - Atlético de Madrid: resumen, resultado y highlights del partido de pretemporada

Sigue las reacciones del partido en Seúl de pretemporada entre Atleti y City

El Atleti cae por 3-1 frente al Manchester City en Seúl.

El Atleti cae por 3-1 frente al Manchester City en Seúl. / @ManCityES

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Jesús Burgos

Atlético de Madrid y Manchester City juegan su último partido preparatorio para la temporada 2026/27 en Seúl. Sigue el partido en directo en SPORT.

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