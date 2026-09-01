Malo Gusto rechaza al Atlético y Tagliafico podría llegar en las últimas horas de mercado

El Atlético busca refuerzos de última hora en el mercado de verano para crear una plantilla lo más competitiva posible. Una vez confirmado que Julián Álvarez seguirá en el conjunto colchonero, el Cholo Simeone podrá contar también con Jonathan David, que se hará oficial en las próximas horas, para tener más opciones en ataque.

Más allá de esta operación, todavía queda una carpeta por cerrar para Mateu Alemany: la del lateral. Tras la marcha de Nahuel Molina y la de Matteo Ruggeri, el Atlético dispone de pocas alternativas en esta posición ocupada por Llorente en derecha y Grimaldo en izquierda. Es por esto que la dirección deportiva trabaja para traer un nuevo lateral.

El primer nombre que se barajó fue el de Malo Gusto, pero deberá buscar otra opción. El francés es actualmente propiedad del Chelsea, y según informa 'L'Équipe', el Atlético ofreció una cesión con opción de compra, algo que fue rechazado por el propio jugador, pues no tiene ningún interés en salir en las condiciones que el Atlético propone.

Malo Gusto disputó 49 partidos con los Blues la temporada pasada, 38 de ellos como titular, anotando tres goles y dando cinco asistencias. Ha sido titular en los tres partidos del Chelsea desde el inicio de esta temporada, por lo que al club tampoco le interesa cederlo.

En las últimas horas el Liverpool ha intentado obtener la cesión sin opción de compra, la cual lógicamente también ha sido rechazada.

Tagliafico, opción de última hora

Es por esto que los colchoneros han decidido pasar página y apostar por intentar traer a otro jugador. Las últimas informaciones indican que Nicolás Tagliafico será el nuevo refuerzo para el lateral. Según Fabrizio Romano, el argentino ya ha dado luz verde para unirse al proyecto del Cholo.

Haissem Hassan derriba a Nicolas Tagliafico en el Argentina - Egipto. / RONALD WITTEK / EFE

El jugador llegó a acordar ayer terminos personales para unirse a la Juventus, pero diversas fuentes indican que prefiere jugar en el Atlético. Eso sí, según informa el periodista Rubén Uría, no hay nada cerrado todavía.

Uno de los motivos por los que la operación está tardando en oficializarse es el alto salario del lateral, por lo que su incorporación depende en gran parte de las salidas que se puedan producir en el día de hoy, estando ya muy avanzada la de Giménez al Dépor.

En caso de no terminar concretándose, 'Marca' informa que Alemany baraja a Hugo Bueno, lateral del Wolverhampton, como opción 'low cost' para tener un suplente de Grimaldo.