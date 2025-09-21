En Directo
LALIGA
Mallorca - Atlético de Madrid, en directo | LaLiga hoy en vivo
Última hora en directo del Mallorca - Atlético de Madrid de la quinta jornada de LaLiga EA SPORTS
ONCE DEL MALLORCA
También hay once titular del Mallorca.
Leo Román, Mateu Morey, Valjent, Raíllo, Kumbulla, Mojica, Samu Costa, Morlanes, Darder, Asano y Muriqi.
ONCE DEL ATLÉTICO
Hay once del Atlético, con Julián titular.
Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko, Koke, Barrios, Giuliano, Nico González, Raspadori y Julián Alvarez.
¡Buenas tardes! Bienvenidos a la quinta jornada de LaLiga EA SPORTS. Partido de necesidades en Mallorca con el duelo entre vermellones y un Atlético de Madrid obligado a ganar para no dejar escapar todavía más a Madrid y Barça.
