Maldini elige su favorito para pasar a la final: "El Arsenal lo tiene en la cabeza"

Atlético de Madrid y Arsenal se disputarán este martes una plaza para la final de la UEFA Champions League. Un encuentro histórico para las aspiraciones de ambos equipos. El partido de ida dejó la eliminatoria completamente abierta, tras una guerra en el Metropolitano y un ambientazo en las gradas (1-1).

Pero en el Emirates, todo se prevé diferente. El Arsenal tiene en sus manos su segunda final en su historia. La única que ha disputado fue en 2006, contra el FC Barcelona, y perdió 2-1. Se jugó en París y, aunque el Arsenal empezó ganando, el Barça remontó en la segunda parte. Nunca ha levantado la 'orejona', como el Atlético de Madrid.

En el 74, la perdió contra el Bayern y en 2024 y 2026, contra el Real Madrid. El máximo trofeo europeo se le resiste a los del Cholo Simeone, y por eso el aliciente de esta noche será único.

El Arsenal es favorito, pero cuidado...

Por lo que hace a la semifinal del presente, en el encuentro de ida, los rojiblancos fueron superiores a nivel de juego y de estadísticas. El Atlético de Madrid tuvo más la posesión, remató más veces a portería (14 por 8 del Arsenal) y dio más sensación de peligro en las áreas. Los 'Gunners' estuvieron descolocados en muchas zpnas del terreno de juego. A contrapronóstico, el Arsenal fue sometido en algunos tramos del partido

"Un 55% al Arsenal y un 45% al Atlético de Madrid para jugar la final de Budapest. Creo bastante en el Cholo, pero aún así con empate no podemos vender. Jamás en la vida, desde que existe el planeta Tierra, empatar en casa es un buen resultado cuando tienes que jugar la vuelta fuera", afirma Julio Maldonado en su canal de Youtube. Pese al empate de la ida, como muchos otros analistas, ven al Arsenal ligeramente superior.

Maldini también coincide en la superioridad de los colchoneros en el encuentro de ida, pero sin embargo, el Arsenal está mentalizado de eso. "El Atlético de Madrid en la segunda parte fue superior al Arsenal, le generó peligro, le debió haber ganado el partido, y yo creo que eso el Arsenal lo tiene en la cabeza", comentó.

Piero Hincapie of Arsenal FC and Marc Pubill of Atletico de Madrid in action during the UEFA Champions League 2025/26 League Semi Final First Leg match between Atletico de Madrid and Arsenal FC at Riyadh Air Metropolitano on April 29, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 29/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press;2026;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Semi Final First Leg / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Altas importantes en ambos conjuntos, y alguna duda

Para el Emirates, el Cholo Simeone tendrá algunos jugadores en duda, como Julián Alvarez, que sigue doliéndose del golpe en el tobillo. Las únicas bajas son Barrios y Nico Gonzalez, los dos lesionados. Y vuelve a la convocatoria Giménez tras un mes de baja. También viajaron cuatro jugadores del filial: Esquivel, Boñar, Julio Díaz e Iker Luque.

"Creo que el argentino va a ser decisivo. Hay que buscar mucho a Griezmann y a Julián. El Arsenal en algunos momentos va a dejar espacios y esos espacios son los que puede aprovechar Griezmann para quizá Julián Alvarez", opinó.

Por parte del conjunto de Mikel Arteta, volverá Bukayo Saka, aunque Ødegaard es duda tras su ausencia ante el Fulham. "La vuelta de Bukayo Saka puede marcar la diferencia en esta eliminatoria. Es mucho más que Madueke en todos los sentidos. Ante un equipo que va a replegar mucho como el Atlético de Madrid, el desequilibrio de Saka puede ser tremendo", decía. "Con Martín Odegaard o sin él, cambian mucho. Si recupera a Odegaard es importantísimo para el equipo", afirmó.

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El pronóstico de Maldini apunta a una eliminatoria que se decidirá por detalles: "Yo esperaba una semifinal de marcadores cortos, muy igualada. De momento está siendo así, 1-1 en la ida", cerró.