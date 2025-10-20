El Madrid resucita al temible Simeone

Costó arrancar, eso es innegable. Dos puntos de nueve posibles y malas sensaciones. Las voces críticas aparecieron pronto, incluso el propio Simeone reconoció que les faltaba chispa en los últimos metros y en la definición. El Atlético venía de un verano ilusionante, de un desembolso extraordinario en fichajes para dar un salto cualitativo a una plantilla que se hundió en el tramo final de la pasada temporada.

Los rojiblancos tardaron en carburar. No ayudaron las lesiones de Álex Baena, Almada, Giménez y compañía. Confeccionar un equipo requiere trabajo en los entrenamientos, repetir automatismos, acoplar las numerosas piezas. Paciencia, en definitiva. Pero la afición del Metropolitano estaba intranquila, sobre todo el sector más beligerante con Simeone, al que consideran que su etapa en el Atlético está acabada.

Simeone, durante un partido esta temporada / EFE

El derbi, un bálsamo

El Cholo, sin embargo, tiene más vidas que un gato y en menos de un mes ha conseguido revertir la situación. La derrota en Liverpool, en la jornada inaugural de la Champions League, supuso un antes y un después. El Atlético demostró en Anfield que no se había olvidado de competir y sentó las bases del nuevo 'cholismo'. El paso adelante que se requería, pese a ese gol postrero de Van Dijk que sentó como una patada en la entrepierna.

Aquel 17 de septiembre y en el lluvioso noroeste inglés fue la catarsis que necesitaban los colchoneros. Desde entonces, el Atleti cuenta todos sus encuentros por victorias, a excepción del desplazamiento a Balaídos y la temprana expulsión de Clément Lenglet que condicionó el resto del choque ante el Celta.

La confirmación de la mejoría, el punto de inflexión, sin embargo, fue el derbi contra el Real Madrid. Crecer desde la victoria. El vaivén de emociones que se vivió en el barrio de Canillejas, de la frustración al éxtasis y a una manita sanadora, curó las heridas entre la afición, jugadores y cuerpo técnico.

El Cholo celebra el triunfo ante el Real Madrid en el derbi / EFE

Viejos rockeros

El Atleti vuelve a ser el bloque rocoso pergeñado por Simeone, sacando petróleo de las piedras, incluso cuando los partidos se emponzoñan como sucedió ante Osasuna. La movilidad de Julián Álvarez y Griezmann, la clarividencia de Pablo Barrios y Baena, y la seguridad de la pareja Hancko-Giménez -recuperado para la causa- y un Jan Oblak agigantado en la portería son las claves de un equipo que cotiza al alza y que es capaz de competir en cualquier escenario. Toca plasmar esa ilusión en Londres, donde el Arsenal de Mikel Arteta examinará el momento dulce que se vive en el Atlético de Madrid.