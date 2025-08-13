Luz y sombra para Simeone a cuatro días del debut en Liga

Diego Simeone ya está con la mirada puesta en el RCD Espanyol. El Atlético de Madrid debutará en Liga el próximo domingo (21:30 horas) y la plantilla rojiblanca ya se prepara para el duelo en Cornellà-El Prat, primera prueba real para un equipo plagado de nuevos fichajes.

A las órdenes del técnico argentino, el cuadro madrileño completó este miércoles la segunda sesión de entrenamiento de la semana con dos noticias destacadas, una esperanzadora y otra preocupante.

Un mediocentro más

En lo positivo, Simeone recuperó por fin a Pablo Barrios en la sesión matutina. El centrocampista, lesionado muscularmente hace más de una semana y ausente en la pretemporada rojiblanca, pudo trabajar con el resto del grupo y demostró estar totalmente recuperado de una lesión que le impidió participar en los amistosos ante el Porto, el Rayo Vallecano y el Newcastle.

El canterano, cuyo último partido disputado fue ante el Botafogo en el Mundial de Clubes, tiene luz verde de cara el estreno liguero frente al Espanyol, un partido para el que Simeone cuenta con una gran duda en la medular. Si bien recupera a Barrios, podría perder a su otro mediocentro para viajar a Barcelona.

Un mediocentro ¿menos?

Y es que Johnny Cardoso tuvo que ejercitarse al margen debido al golpe que sufrió en el entrenamiento de ayer martes, por lo que la participación en el RCDE Stadium de uno de los grandes fichajes del Atlético de Madrid está en duda.

Quien tampoco entrenó junto a sus compañeros fue Alexander Sorloth, a causa de una contractura frente al Newcastle que le obliga a trabajar desde el martes con un plan específico para ultimar su puesta a punto.

A día de hoy, la única baja confirmada de cara al domingo es la de José María Giménez. El central uruguayo sigue con su recuperación de la lesión muscular sufrida el pasado 20 de junio frente el Seattle Sounders en el Mundial de Clubes.