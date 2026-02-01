Lookman y Marcos Leonardo, las 'respuestas' de Mateu Alemany a las críticas colchoneras

Durante el mercado invernal, Mateu Alemany ha sido objeto de duras críticas por parte de muchos aficionados colchoneros. La situación deportiva del equipo, que gastó un auténtico pastizal en verano, no es la más brillante y, con el paso de los días de este mes de enero, la crispación ha ido aumentando a medida que no llegaban refuerzos al Metropolitano.

Hoy, la respuesta empieza a tomar forma con nombre y apellido: Ademola Lookman. Un fichaje que tiene muy buena pinta en varios sentidos y que, si Simeone sabe acoplarlo al equipo, puede dar muchas alegrías en un futuro cercano. A sus 28 años, combina a la perfección madurez y experiencia con plenitud física y competitiva.

Ademola Lookman, en acción con la Atalanta / EFE

Salvo sorpresa, el internacional nigeriano llegará al Atlético de Madrid tras consolidarse totalmente en la Serie A, donde dejó de ser promesa para convertirse en realidad. Vertical, potente, con gol y desequilibrio desde banda, Lookman, que ha demostrado en la Copa África poder ocupar también la mediapunta, encaja como anillo al dedo en una plantilla que pedía desborde y amenaza en los últimos metros.

Y lo más interesante de todo: por 35 millones de euros fijos que se pueden convertir en 40 si se cumplen todos los variables. Teniendo en cuenta las cantidades que se mueven hoy en día, una operación contenida, especialmente en enero, cuando los clubes suelen ser más reticentes a dejar salir a futbolistas importantes en sus respectivos proyectos.

Opción 'top' para Simeone

Para Simeone, el fichaje es fundamental porque eleva el techo competitivo del equipo. Pero Lookman no es solo talento, también es intensidad, compromiso y hambre competitiva, condiciones vitales para poder ser importante bajo el mando del entrenador argentino.

Aunque en su carrera ha demostrado ser un futbolista de sangre caliente y con ganas de echarse el equipo a la espalda, por lo menos con Nigeria ha dejado claro que no necesita ser la gran estrella del equipo para sentirse cómodo. Y eso puede ser muy bueno en el Atlético, si entiende que no será la cara más importante del proyecto.

Ademola Lookman, jugador de Nigeria / 'X'

El jugador de la Atalanta acepta ser el complemento perfecto para el crack del equipo, como con Victor Osimhen con las Super Águilas. Incluso tuvieron algún encontronazo durante la Copa África porque el '9' del Galatasaray se enfadó al entender que no le pasó un balón para marcar el hat-trick en un encuentro de la fase de grupos, pero Ademola le quitó hierro al asunto tras el duelo, asegurando que son casi "hermanos".

No será el único

Pero no será el único. Con las 'balas' de Leon Goretzka, Ederson y Gabri Veiga quemadas (el Atlético intentó firmar a los tres centrocampistas para reforzar la medular), Mateu Alemany se centró en la delantera, donde ha conseguido cerrar la llegada de Marcos Leonardo en calidad de cedido. El ariete brasileño de 23 años, jugador del Al-Hilal, llegará al Metropolitano para sustituir a Giacomo Raspadori, que hizo el viaje opuesto del que hará Lookman: de Madrid a Bérgamo.

Noticias relacionadas

¿Y qué puede intentar en las últimas horas?

Como ha quedado claro durante este mercado, el Atlético de Madrid podría intentar de nuevo el fichaje de un centrocampista durante estas últimas horas de mercado para dar profundidad a la plantilla. Los últimos rumores indican que el cuadro colchonero está interesado en el italiano Davide Frattesi, del Inter de Milán, de 26 años. Y no hay que descartar la llegada de un lateral izquierdo si se presenta alguna oportunidad de mercado de última hora.