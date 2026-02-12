Lookman, el arma secreta de Simeone para derrotar al Barça

Ademola Lookman es un fichaje, como bautizó Andoni Zubizarreta, de "rendimiento inmediato". El nigeriano, nacido en Inglaterra, impactó en su estreno en el Atlético de Madrid, con una actuación memorable en los cuartos de final de la Copa del Rey frente al Real Betis. Ahora, en tierras colchoneras esperan que logre uno de sus pocos peros desde que brilla en la élite del deporte rey: tener continuidad.

Partiendo desde la banda izquierda, el futbolista aportó todas sus virtudes a un ataque colchonero que adolecía en las últimas semanas de profundidad y verticalidad por banda. El ex de la Atalanta fue una jaqueca constante para la retaguardia verdiblanca y coronó su debut con gol, asistencia y un sinfín de recursos ofensivos. Difícil tener una presentación más dulce.

Peligro al espacio

Lookman será la principal amenaza del Atlético de Madrid en la semifinales que se disputarán este jueves (21.00 horas) en el Metropolitano. Un jugador diseñado para castigar a equipos que defienden asumiendo riesgos, dejando espacio a la espalda de sus zagueros. O lo que es lo mismo, a una escuadra como el Barça de Hansi Flick. El nigeriano huele cualquier desajuste y lo ataca como si no hubiera un mañana.

Harto de que su fútbol no tuviera el eco que merecía, eligió el mejor escaparate posible para reivindicarse: el 22 de mayo de 2024, en Dublín. El Aviva Stadium acogía la final de la Europa League 2023-24 y también el fin del aura de invencibilidad del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.

Ademola Lookman: ❝Estoy muy feliz de estar aquí; es un club increíble y enorme❞ / ATLÉTICO DE MADRID

Verdugo del Leverkusen invencible

El conjunto alemán se enfrentaba a la Atalanta de Gian Piero Gasperini, que encontró en el internacional nigeriano a su héroe inesperado. Con un hat-trick inolvidable, llevó a los de Bérgamo a la cima continental tras 116 años de historia y, de paso, firmó la única derrota del Leverkusen en toda la temporada 2023-24. Potencia, velocidad, desborde, un disparo demoledor y una confianza arrolladora: así se presentó en sociedad.

Esa temporada la terminó con dobles dígitos: 17 goles y 10 asistencias, cifras más que destacables para un futbolista que no defendía los colores de un contendiente al título en Italia. Rápidamente, su nombre fue vinculado a varios equipos, tanto del país transalpino como de otras zonas de Europa.

Lookman da vida a la 'Dea' / EFE

Pero no se movió de la 'Dea', y volvió a romperla con 20 dianas y siete pases de gol. Fue entones cuando el Atlético de Madrid se lanzó a por su fichaje, donde compitió de tú a tú con los colosos de Italia, como el Inter, pero ni unos ni otros se lo llevaron: Percassi no cedió con su estrella. Tras la Copa África, en la que marcó trs tantos y sirvió una asistencia, en enero, fue imposible retenerlo más.

Mateu Alemany aprovechó la oportunidad y lo firmó en el mercado invernal, a cambio de 35 millones de euros. Una ganga viendo el nivel que ha mostrado en sus primeras actuaciones como colchonero.