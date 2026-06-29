ATLÉTICO MADRID
Lluís Carrasco destapa el lenguaje oculto de Julián Álvarez: "Cuando mira a la izquierda está recordando un discurso previamente preparado"
El delantero argentino confesó su deseo de salir del Atlético de Madrid
El caso Julián Álvarez se ha convertido en uno de los grandes culebrones del verano. Después de meses de rumores, contactos y especulaciones, el delantero argentino rompió su silencio tras la victoria de Argentina frente a Austria y reconoció que considera que lo mejor para todas las partes es una salida del Atlético de Madrid.
Las palabras de la 'Araña' provocaron un auténtico terremoto mediático, ya que sus declaraciones fueron interpretadas como un claro guiño al Barça, club que lleva tiempo trabajando en la operación: "Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño".
Desde el otro lado de la operación, el Atlético de Madrid mantiene una postura inamovible y no contempla facilitar la salida. Según ha podido saber el diario SPORT, el club rojiblanco solo aceptaría una venta al Barça por 150 millones de euros al contado, sin margen para pagos aplazados ni inclusión de jugadores en la operación.
En el programa 'Sólo para Culés TV', se habló sobre el tema desde una perspectiva diferente, poniendo el foco no tanto en las palabras del futbolista sino en su lenguaje no verbal cuando hizo las declaraciones.
Jota Jordi le preguntó al experto en comunicación Lluís Carrasco sobre lo que transmite realmente el delantero más allá de su discurso, y este subrayó la importancia de los gestos y la mirada: "En técnicas de negociación analizamos tanto el qué se dice como el cómo se dice. El lenguaje no verbal aporta el 80% de la comunicación y lo que se dice solamente es el 20%".
El publicista profundizó en la dirección de su mirada durante la entrevista e interpretó que podría haber tenido el discurso preparado: "No mira ni a cámara ni a la persona que le entrevista, mira a su izquierda. Cuando miras a tu izquierda estás intentando recordar algo que ya has ensayado antes".
El experto añadió que la mirada hacia la izquierda estaría asociada al recuerdo y la construcción de un mensaje previamente trabajado: "Está apelando a recordar lo que tiene que decir, sabe que tiene una lección, sabe lo que quiere decir y cómo lo quiere decir, y lo hace impecable”, concluyó Carrasco.
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