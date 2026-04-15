Llorente muestra que durmió tres horas después del Barça, con un guiño a Guardiola: "Me cago en los ritmos circadianos"

Marcos Llorente ha vuelto a hacer de las suyas. Tras su gran encuentro ante el FC Barcelona, en el que fue de los hombres que más trabajó sobre el césped y además logró la clasificación hacia las semifinales de la Champions, publicó una captura de las horas de sueño que había descansado este miércoles, después del exigente duelo en el Metropolitano.

Los rojiblancos eliminaron al FC Barcelona en los cuartos de final de la Champions tras vencer en el Spotify Camp Nou por 0-2 y perder en la vuelta 1-2. El Atleti logró aguantar hasta el final y mantener un resultado que le valía para obtener el billete hacia las semifinales. De las botas de Llorente, tras una carrera por la banda, nació la asistencia que terminó en el gol de Lookman para hacer el 1-2.

Llorente solamente ha dormido tres horas

Pero el esfuerzo sobre el césped, parece ser que Llorente no lo ha recuperado en horas de sueño. A primera hora de esta mañana, Llorente ha publicado una fotografía en su cuenta de Instagram en el que aparecen todos los datos de su descanso.

Marcos Llorente comparte su 'postpartido' y reflexión sobre el Sol / SPORT.es

"No todos los días van a ser de 95-98. Estos días me cago en el ritmo circadiano...", decía con humor. En la imagen, se ve que apenas ha dormido tres horas. Una cantidada poco recomendada por los expertos. Además, anunció que iba a compartir cómo se reponía de todos esos esfuerzos. "En la siguiente historia os dejo el secreto que me hace recuperarme del partido y del sueño", añadía.

La importancia del Sol

Marcos Llorente defiende que el Sol es muy importante para nuestro cuerpo, que lo tenemos que tomar sin crema solar y adaptarlo durante todo el año. Además, sostiene que es mejor comer cuando el Sol esté presente.

En la siguiente historia, aparece de repente un video de Pep Guardiola. La razón es que el técnico del Manchester City afirmó en rueda de prensa que su equipo mejoraba en épocas de calor y Sol, en referencia al estado de ánimo.

"No, no estoy bromeando. En Manchester, nunca hay sol. Si hubiera sol en noviembre, seríamos campeones de la Premier League en enero. Es el sol, honestamente. El ánimo es mejor...", dijo el de Santpedor en la previa ante el Chelsea.